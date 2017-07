Laura Hochberg feliz por el lugar “de lucha y organización y también de contención”

En el marco de la inauguración de la Casa de la Mujer, un “logro hecho realidad” por la Multisectorial de la Mujer, Laura Hochberg, referente de la entidad, habló con “el Retrato…” sobre los objetivos que tendrá el espacio.

Acompañadas por una multiplicidad de sectores y movimientos sociales a nivel local, la Multisectorial de la Mujer inauguró su sede propia en Jujuy 2015. En lo que fue una mañana de júbilo para las veinte organizaciones que conforman esta entidad, Laura Hochberg manifestó estar “no solamente contenta, sino emocionada”.

“No son muchos los espacios donde las mujeres que sufren violencia de género pueden ir o pedir asesoramiento, esto va a ayudar para tener un lugar más donde todas puedan acercarse, recibir contención y canalizar sus dudas”.

Con respecto a la finalidad del espacio, además de ser un punto de encuentro y asesoramiento para las mujeres, también busca ser “un lugar donde venir a capacitarse, hacer charlas, reuniones, ciclos de cine debate, siempre en relación a lo que tiene que ver con la perspectiva de género”.

La referente agregó que se trata de un lugar “de lucha y organización y también de contención. Incluso nosotras mismas cuando nos reunimos, nos sentimos súper contenidas en este lugar que no es grande pero que está logrado con bases de amor y compromiso”.

Conformada por veinte organizaciones diferentes, culturales, políticas, sociales, gremiales y de género, Hochberg aseguró que “siempre hemos podido consensuar los objetivos de lucha y estar juntas con todo lo que eso implica, cada una además tiene sus propias banderas, pero siempre fue consenso, ese es para mí un orgullo indudable”.

Asimismo lanzó, emocionada, que “nos une el tema de la violencia, que ha crecido tanto y nos da muchísima bronca que no se pueda resolver, que los gobiernos no le presten atención, entonces, sabemos que nuestra lucha va a ser larga y duradera”. Agregó que al grupo de mujeres las “caracteriza la tenacidad y la lucha por lo tanto no vamos a dejar de pelear hasta conseguir nuestros objetivos”.

Con respecto al acompañamiento recibido y que se hizo sentir en la cuadra de Jujuy entre Bolívar y Moreno, Laura dijo que “da cuenta del respeto que hemos sabido generar a lo largo de estos años. La mayoría de los que hoy están acá no forman parte de la Multisectorial y sin embargo están porque hemos compartido luchas y la calle, que es nuestro espacio de reivindicación y manifestación, donde seguiremos estando”, finalizó la militante de género.