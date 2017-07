Farias: 3 ó 4 manejan a Mar del Plata y están viendo como quedarse con el gobierno

El ex diputado Pablo Farías (FOTO) encabezará la lista del GEN a nivel local, en representación de la alianza 1País liderada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer. El 13 de agosto competirá en las PASO contra la lista de Ariel Ciano. No tuvo dudas en afirmar que “el intendente perdió la conducción política, sus empleados o secretarios, que son sus colaboradores, le prohíben poner a alguien de su confianza en la lista, claramente Mar del Plata no tiene conducción política, la manejan tres o cuatro que están viendo cómo quedarse con el gobierno”.

Seguido por Valeria Crespo y Carlos Mattos, Pablo Farías finalmente competirá en las PASO contra la lista del ex presidente del Concejo Deliberante, ambas con la lista larga. Farías, en diálogo con “el Retrato…”, dijo que la situación “va a potenciar al frente porque va a ser el único que le va a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de elegir, que para eso están hecha las PASO”.

Con respecto a la campaña, que comienza el día 14, dijo que estará basada en “ideas y propuestas”: “somos dos candidatos jóvenes con diferentes miradas pero con un mismo objetivo que es brindarle al marplatense y al batánense la posibilidad de desarrollo y productividad”.

El ex diputado provincial manifestó que “no va a ser una elección normal sino que la gente va a votar pensando en el 2019. Claramente va a haber un cambio, entiendo que tiene que haber un cambio generacional en quienes conducen la ciudad”, en referencia al intendente Carlos Arroyo.

“La ciudad la está pasando muy mal, no vemos un Departamento Ejecutivo que este a la cabeza de ir en busca de inversiones. Los viajes que se hacen son para pedirle dinero a la caja de la gobernadora para poder pagar sueldos. Es un municipio que no brinda prácticamente ningún servicio”, lanzó el candidato a concejal.

Preguntado por el cierre de listas en los diferentes partidos dijo que fue “triste, no poder participar, es lo peor que le pueden hacer a un militante político”. Con respecto a la situación en el oficialismo afirmó que “el intendente perdió la conducción política, sus empleados o secretarios, que son sus colaboradores, le prohíben poner a alguien de su confianza en la lista, claramente Mar del Plata no tiene conducción política, la manejan tres o cuatro que están viendo cómo quedarse con el gobierno”.

Por otro lado, dijo que lo que la gente espera de la clase política “es que miren los problemas reales y busquen en conjunto la solución, creo que hay que construir sobre la diversidad, donde todos aportemos y no se pongan parches”.

Un ejemplo de “parche” para Farías tuvo que ver con lo sucedido con los feriantes de Plaza Rocha, quienes recibieron la propuesta de mudarse a la Colón y Dorrego, en la plaza donde se ubica la Biblioteca ´Parlante. “Nadie pensó que ahí frecuentan cientos de personas ciegas o disminuidas visuales que no pueden sortear puestos. Eso se traduce en un Estado ausente que pone parches y no va a una solución de fondo, que sería generar trabajo genuino para los feriantes”.

El referente del GEN se expresó sobre la diversidad en la composición de su lista, según él, “busca reflejar nuestra mirada que intenta ser integral, desde el sector del feminismo, de género, contamos con Valeria Crespo que es la segunda candidata a concejal. Carlos Mattos milita y trabaja en lo que respecta a la discapacidad y Pedro Ávarez, que proviene de la juventud del partido, se enfoca en los jóvenes”.

Llevado al plano nacional, donde se polariza entre el oficialismo y el kirchnerismo, Farías dijo “hay que rellenar la grieta. No comparto esto de la “avenida del medio” porque yo no me siento en el medio de nadie, esa grieta se rellena con trabajo y propuestas”.

Finalizó asegurando que “el frente viene a ser una opción clara ante esta polarización absurda a la que nos están llevando, creo que hay una muy buena lista tanto en senadores como en diputados, con grandes equipos. También somos una opción clara en Mar del Plata”.