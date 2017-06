Trabajadores de APOPS decretaron un paro general ante la terrible situación vivida

Trabajadores de la Anses, reunidos en plenario de delegados resolvieron realizar este viernes un paro general de actividades luego que un jubilado se disparara un tiro en la cabeza en la sede de la Avenida Independencia. “Ya basta!. Esto es un genocidio, No vamos a ser testigos silenciosos; no vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestro viejos” afirmaron en una nota rubricada por la Comisión Directiva Nacional de APOPS.

Sandra Mayol, delegada obrera de la sede donde se sucedió el trágico hecho en diálogo con “el Retrato…” Indicó que “temíamos que algo similar podría suceder en cualquier momento. Acá la gente llega muy angustiada y realmente no sabemos que puede ocurrir”, acotando que “muchas veces se las toman con nosotros, que no somos más que empleados”

Reiteró que “hay un nivel de angustia más que importante. Mucho llegan en procura de explicaciones sobre porqué se quedan sin pensiones. Hoy se está jodiendo con gente que no tiene muchas opciones para sobrevivir.”

Al referirse al hecho en sí , dijo que “entró acompañada por una chica, que luego supimos era la sobrina. Accedió al primer piso en búsqueda de Jurídica y cuando bajo se paró en la escalera y luego de agradecerle a las hijas, afirmo que no aguantaba más y sacó un arma”

“En ese momento se vivieron escenas de verdadero pánico, ya que al tomarla hizo una especie de giro con su brazo como apuntando a todos los que estábamos en la planta baja. Fue terrible. La gente empezó a gritar ante el temor cierto que disparara hacia nosotros. Algunos intentaron alejarse, pero se chocaron con las sillas, los escritorios”, enfatizando en tal sentido que “hubo tres compañeros que entraron en pánico y uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la cabeza que motivo su atención médica”.

“Fueron instantes de verdadera conmoción. Había gente mayor, mujeres embarazadas, con hijos pequeños. Muchos gritaban y lloraban desesperados. Todo se juntó para que esto se convirtiera en un horror”.

Por último dijo : “Imagínense ustedes que acá viene gente con un nivel de angustia porque pierden sus pensiones; la ayuda del Estado se la quitan y tienen que demostrar que no han estafado a nadie. Eso es inhumano”, para finalemente enfatizar que “esto se tiene que parar de alguna manera. Así no se puede , no solo trabajar, sino seguir…”