Roldán (SADOP) : “La propuesta es positiva pero no significa un alza importante en el salario”

El Secretario Gremial de SADOP Bruno Roldán (FOTO) se refirió al 27% de aumento en la discusión salarial propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Dijo que están analizando la situación a través del cuerpo de delegados. “Por ahora es dispar, hay escuelas que lo consideran insuficientes y otras que lo aceptan”.

El gremio de docentes privados SADOP está realizando una consulta a sus afiliados para definir si acepta o rechaza la propuesta de Vidal. Al respecto, el Secretario Gremial Roldán, aseguró que “fue la primera vez que se tiene en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del 2016 y que se consideran diferentes situaciones para la mejora del salario docente, aunque sea pequeña”. Agregó que “después de 14 reuniones con la provincia buscamos saber si las bases de nuestros afiliados consideran si es buena o no para llevarla a la mesa del día martes”.

“La propuesta consiste en una recomposición salarial del año pasado dividido en dos partes, un 2% aplicable al sueldo de diciembre de 2016, a raíz de eso se da un incremento del 21,5% en cuatro tramos: enero, marzo, abril y septiembre. Después las sumas que ya dieron a cuenta sería recomposición del año anterior y hay dos sumas por única vez, de modalidad FONID, que es de material didáctico, una en julio y una en septiembre de $800 cada una hasta dos cargos”, explicó Roldán.

Con respecto a lo censado hasta el momento, a través de los delegados en las escuelas, Roldán dijo que “la situación es dispar, hay escuelas más combativas que quieren seguir discutiendo porque lo consideran insuficiente y otras donde las mayorías deciden aceptarlo”.

Para el gremialista, la situación es “desgastante” y encuentran otros aspectos para continuar la negociación, como la recuperación de los descuentos por los días de paro. “Obviamente hemos recibido presiones por parte de los trabajadores que sufrieron descuentos indiscriminados los días de paro cuando estaban realizando un derecho básico a huelga. Hemos conseguido la devolución de esos días en un montón de instituciones y en otras todavía no. Vamos a seguir para que esta situación de injusticia no quede en vano, esta lucha docente es para que se tenga un salario digno y mejores condiciones de trabajo”.

Preguntado por las retenciones sufridas por los docentes y la persecución que muchos aseguraron sentir, Roldán afirmó que las circunstancias no son diferentes en las escuelas privadas. “Nosotros tenemos una equiparación salarial con el docente de la educación estatal, no es que tengamos mejores condiciones de trabajo ni mejor salario, ni nada. Es más, muchas veces esos empleadores tardan en pagar, no bancarizan los salarios, niegan las licencias, y tenemos que estar organizados para que esas situaciones de injusticia no se den. Les pedimos afiliación y que sean parte del sindicato, que elijan delegados en las escuelas y dar la batalla juntos”.

Con respecto a la posibilidad de rever los días de receso invernal, el Secretario de SADOP dijo que “llegaron comunicados que aplicarían a aquellas instituciones que estuvieron cerradas los días de paro, nosotros creemos que hay otras maneras de suplir esos días. La verdad es que es una situación rara, injusta, que no sucedió nunca desde hace más de veinte años y que no habla de la calidad educativa, eso hay que discutirlo desde otro lado, desde los planes de estudio, con mejores condiciones, y con reforzar y darle valor a la tarea docente”, finalizó el gremialista.