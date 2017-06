Realizarán Jornada para analizar demoras en la tramitación de certificados de discapacidad

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue sede de una Jornada de Trabajo para analizar las demoras en la tramitación de los certificados de discapacidad.

El encuentro fue presidido por el concejal Marcelo Fernández (AM), uno de los impulsores. Y estuvieron también los concejales Mario Rodríguez (UCR), Marcos Gutiérrez (FpV) y Claudia Rodríguez (AM), además de los defensores del pueblo Fernando Rizzi y Walter Alejandro Rodríguez, miembros del Departamento Ejecutivo, funcionarios provinciales y nacionales, discapacitados y miembros del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS) –encabezados por su presidenta, Silvina López-, INAREPS y otros actores involucrados directa e indirectamente en la cuestión.

La Jornada se desarrolló en el recinto de sesiones. Fernández dio la bienvenida a los presentes: “Bienvenidos a todos a esta Jornada. Muchísimas gracias por acercarse. Se trata de una iniciativa de varios concejales para que pudiéramos hacer un encuentro en este recinto de sesiones, el lugar adecuado para que podamos abordar algunas de las problemáticas que están intentando solucionarse. Está la gente del Consejo Municipal de Discapacidad, que está empujando para que se apliquen políticas públicas certeras y sensatas. La génesis de esta reunión se dio en una convocatoria de la comisión de Calidad de Vida, donde se planteó el retraso en la tramitación de los certificados únicos de discapacidad. Es una cuestión que a veces demora varios meses. Entre todos podemos acompañar y aportar nuestro granito de arena para acortar esos tiempos. Desde el Concejo Deliberante estamos dispuestos a acompañar esos pasos”.

Después, Gutiérrez expresó: “Buenos días. La semana pasada, en la comisión de Calidad de Vida aprobamos un proyecto de comunicación al Ejecutivo para que se solicite la afectación de equipos de profesionales para agilizar la tramitación de certificados. Estamos a disposición en todo lo que sea útil y necesario. Esperemos que esta reunión permita avanzar concretamente hacia delante. Y que se den las respuestas necesarias a quienes las están requiriendo. El Estado tiene que estar presente”.

Luego, López manifestó: “Venimos a reclamar si nos pueden dar soluciones. El encuentro es positivo. Venimos con esta problemática hace varios meses, por lo menos desde febrero, que requiere una solución urgente. El Certificado Único de Discapacidad es el DNI de la persona con discapacidad, por el cual accede a todos sus derechos. Y si ese certificado deja de tener vigencia, a partir de ese momento deja de existir la cobertura de salud. Estamos con una demora de entre cuatro y seis meses -o más- de otorgamiento. Tuvimos reuniones, una con el director de Discapacidad, Domingo Giannini. Al día de hoy están saliendo aproximadamente entre 20 y 30 certificados por semana. Pero seguimos hablando de un atraso enorme. Hay muchas necesidades. Desde el 2009, este certificado depende del municipio. Lo que pensamos, vemos y evaluamos al día de hoy es que si no se forman juntas, este atraso va a ser mayor porque la demanda es enorme. Y que se dé a conocer en las salas de salud sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuáles son. Esa información, lamentablemente, no está. Y creemos que no está porque se tendría que dar frente a la demanda vigente. E imaginamos que sería difícil de afrontarla, ya que incluso existen dificultades para atender la demanda espontánea. Necesitamos una respuesta urgente de la Secretaría de Salud para que conforme las nuevas juntas”.