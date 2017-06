Farias presentó su Lista con más de 230 avales y en el kirchnerismo hay alerta máxima

Al igual que sucede entre los kirchneristas de “Unidad Ciudadana”, en 1País la situación no varía mucho: este viernes se habría de definir si la Lista del GEN encabezada por Pablo Farías consigue el “visto bueno” de la Junta Electoral y participa de las PASO junto a la del Frente Renovador.

Este miércoles el propio Pablo Farías junto al apoderado de la propuesta GEN formalizaron la presentación con el aval de más de 230 firmas; y ahora deberán esperar que la Junta resuelva si la aprueba o la rechaza.

Cabe recordar que la falta de acuerdo en la confección de una Lista de Unidad, hizo que los seguidores de Margarita Stolbizer pegaran el portazo y se retiraran de las negociaciones para darle forma a su propia línea.

Es de señalar que en 1País, ya se produjo el quiebre con la agrupación Libres del Sur, que se fue luego de fracasar el ingreso de sus máximos referentes nacionales a las listas de Diputados.

En cuanto a Frente Renovador, su primer candidato es el ex presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano, secundado por la secretaria general del sindicato de gastronómicos, Mercedes Morro.

En la noche de este miércoles no se descartaba la posibilidad de un acuerdo y que la gente del GEN forme parte de la Lista que preside Ciano, aunque entre los seguidores lo veían más que difícil y no se descartaba que de no ser aceptados, se judicializara la situación.

TENSION ENTRE LOS KIRCHENRISTAS

Donde también las espera es mÁs que tensa es en Unidad Ciudadana, YA QUE por estas horas se sabrán si “bajan” varias de las Listas , que son analizadas por estas horas por la Junta Electoral partidaria y se apresta a tomar la decisión.

De confirmarse las versiones que solo se aprobaría la encabezada por Marcos Guriérrez, y se darían de baja a las de Carlos Cheppi, Horacio Tettamanti, Stella Casasola, Edgardo Díaz, Brian Cardoso y Aldo Albarracín.

Mientras se supo que alguno aceptarían la determinación, otros se aprestan para judicializar la cuestión e ir hasta las últimas consecuencias.