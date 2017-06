Arroyo sin vueltas: “Me sentí traicionado por Vilma Baragiola; hicimos mal en confiar”

A poco tiempo de las próximas elecciones, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica- Pro, Guillermo Arroyo, manifestó que se sintió “traicionado” por Vilma Baragiola y que no sabe quién pidió que ella encabece la lista. “En una lista de unidad, tienen que estar representado todos los sectores con mayor y menor peso. Lo que sucedió no es lógico”, apuntó el dirigente.

“Me sentí traicionado. Hubo una desinteligencia de armado por parte Vilma por su inexperiencia. Tampoco sé quién definió que ella encabece la lista. Nosotros pedíamos el 2 y el 4 en la lista”, expresó el concejal de Agrupación Atlántica- Pro en diálogo con el programa “Vencedores y Vencidos” en FM KLA 91.7.

En tal sentido, Arroyo comentó que también “el intendente está desilusionado con Vilma, pero esto no afectará en nada lo institucional” y aclaró que venía trabajando con la dirigente, pero que “no cumplió” con una parte de lo que venían hablando.

“No considero que haya fracasado en las negociaciones para armar la lista. Sucedió que hubo una desinteligencia política y un exceso en las ambiciones personales”, sostuvo el dirigente a la vez que remarcó que trabajarán para la campaña de Cambiemos.

“Estamos convencidos de integrar este proyecto local, provincial y nacional”

En relación a lo anterior, indicó: “Estamos convencidos de integrar este proyecto local, provincial y nacional. Pero ¿cómo motivaremos a nuestros militantes ante este panorama?” y destacó que “con el intendente en La Plata, manifestamos que estratégicamente y políticamente era conveniente una lista de unidad y única porque en una elección de medio término no es lo mejor generar internas, ya que no se discute una conducción”.

Además, detalló que “en una lista de unidad, tiene que estar representado todos los sectores con mayor y menor peso. Lo que sucedió no es lógico. Sin embargo, no tengo bronca ni estoy dolido ni frustrado” y agregó que “esto no se definió el sábado. No objeto a los candidatos del Pro ni de la Coalición Cívica”.

En ese contexto, el concejal Arroyo se cuestionó el hecho de haber confiado y no haber generado un candidato propio dentro de Agrupación Atlántica. “Algo hacia adentro hicimos mal. Lo primero que hicimos mal es confiar. Otro error estratégico fue no contestar nunca nada y también deberíamos haber generado un candidato”, señaló a la vez que confirmó que el intendente desplazó a Walter Alló de su cargo en el gabinete comunal.