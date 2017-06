¡Ya se pueden borrar los mensajes en WhatsApp!

Nos ha pasado a todos alguna vez. Escribimos un mensaje en WhatsApp, le damos a enviar, y al instante ya te has arrepentido de haberlo hecho. Esta situación tiene solución con la última actualización del servicio de mensajería: el borrado de mensajes es oficial, aunque tienes cinco minutos para ello.

La opción se llama “Anular mensajes” y permite a cualquier usuario eliminar un texto enviado en conversaciones individuales y de grupo, eso sí, con un límite de cinco minutos desde el envío. Pasado este tiempo, será imposible borrar el texto.

¿Cómo se elimina un mensaje? Una vez enviado, debemos presionar el texto que queremos eliminar. En ese momento aparecerán las opciones, entre ellas la de “anular”. Cuando realicemos el borrado de un texto en su lugar veremos “Este mensaje fue anulado”, es decir, que la otra persona podrá ver que hemos borrado un mensaje, aunque no sabrá el contenido del mismo.

Obviamente, si en el transcurso de esos cinco minutos que tenemos, la otra persona ha visto el mensaje antes de “anularlo”, no podemos hacer nada. Todos aquellos que quieran disfrutar de la opción deben actualizar a la última versión de la plataforma en iOS, Android y Windows Phone. Por cierto, es posible que no te aparezca todavía (todavía no está operativa en la aplicación de Android), en ese caso toca esperar.

