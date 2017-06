HECTOR MACIEL: A 20 años de un hecho que hizo historia

El 27 de junio de 1997, un grupo de no más de 50 hombres y mujeres llegados de distintos barrios cortaban la ruta provincial 88 a la altura del paraje “el santo”. Corridos por el hambre y las necesidades y sin respuestas desde el gobierno tomaron coraje y protagonizaron lo que fue el primer corte de ruta en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires de los desocupados.

Corte prolongado que se extendió por 5 noches y 6 días, logrando un gran triunfo que fueron los primeros cientos de planes de trabajo (plan Barrios Bonaerense). De aquellos 50 iniciales, luego fueron cientos los que se volcaron a la lucha y a la conquista de nuevos planes de trabajo.

Como protagonista de aquellas jornadas, recuerdo bien todo lo que aconteció. El frio que calaba los huesos, las asambleas en la ruta, las reuniones en el Obispado, la solidaridad de vecinos que colaboraban con alimentos y leña, etc. La consigna era Pan, Trabajo y Dignidad. Nunca más íbamos a ser tratados con indiferencia. Nunca más íbamos a ser tratados como parias. Nos pusimos de pie aquel día y desde allí fuimos recorriendo un camino. Con aciertos y con errores. Mucha agua corrió bajo el puente.

Hoy seguimos luchando por un mundo igual para todos, con Pan, Tierra, Techo y trabajo para todos. Donde ser feliz no sea un privilegio de pocos, sino que sea un derecho de todos. 20 años y la solución de fondo no llegaron. 20 años y cada vez somos más los que no nos resignamos al Hambre, la Pobreza y el Ajuste. 20 años y desde aquellos 50 hoy son miles los que se pliegan a la lucha. Muchas veces fuimos y somos tratados como “vagos” “no quieren trabajar” “delincuentes” y otros improperios por el estilo.

Los distintos gobiernos que pasaron nos han querido sacar de la calle y no pudieron. Hemos sufrido persecuciones, falsas acusaciones judiciales, allanamientos, hasta tuvimos nuestros asesinados como Kosteki y Santillan. La verdad es que somos trabajadores que fuimos expulsados por las políticas vigentes del mercado laboral, somos “descartables” para el sistema imperante. Pero como levantamos hace 20 años atrás, tenemos Dignidad y no nos rendimos ante la adversidad. Un recuerdo afectuoso para aquellos 50 primeros “piqueteros”. Algunos ya fallecidos y otros que seguimos levantando las banderas de Pan y Trabajo.