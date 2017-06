Rugby: Mar del Plata cayó en Bahia y no pudo alcanzar a Sporting

Se disputó este sábado un sólo cotejo en el Regional Pampeano A, reprogramado de la primera fecha, en donde Mar del Plata Club no pudo alcanzar a Sporting y sorpresivamente perdió el invicto en Bahía Blanca ante Universitario por 28 a 27.

Sin dudas que en las 6 fechas que se llevan disputadas del Torneo Regional Pampeano A nadie esperaba que Mar del Plata Club, que desde el 2013 que viene saliendo campeón en forma consecutiva, cayera ante el equipo que está en la última posición.

En este caso fue como visitante, en Bahía Blanca y ante Universitario por 28 a 27. Las “Pirañas” sumaron y mucho con el pie, 23 puntos anotó Sebastián Barrera, con 5 penales, un drop y una conversión del try de Federico Cuchan. En los de Rafael Urrutia no alcanzaron los tries de Mendizabal (2), Bertozzi y Zingale.

Resultados

Torneo Regional Pampeano A:

Universitario BB 28 – 27 Mar del Plata Club

Posiciones

Sporting — 29

Mar del Plata Club — 26

Sportiva — 18

San Ignacio — 10

Comercial — 10

*Universitario MdP — 9

*Universitario BB — 9

Los Cardos — 3

*Un partido menos

Torneo Regional Pampeano B

Los 50 30 – 19 Uncas

M15

Sporting B 20 – 64 Sporting A

M16

Sporting B 29 – 32 Sporting A

Copa Imágenes MDQ M19

Biguá 36 – 7 Los 50

Comercial GP – PP Villa Gesell

Pueyrredon 17 – 19 Los Cardos

San Ignacio 3 – 48 Universitario

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior

Biguá 17 – 9 Campo de Pato (Intermedia)

Biguá 17 – 57 Campo de Pato (Primera)

Pueyrredon 6 – 29 Los Cardos (Intermedia)

Pueyrredon PP – GP Los Cardos (Primera)

San Ignacio 48 – 12 Universitario (Intermedia)

San Ignacio 15 – 11 Universitario (Primera)

Sporting 46 – 3 Unión del Sur (Intermedia)

Sporting 43 – 0 Unión del Sur (Primera)

Torneo Desarrollo

Gnomos 14 – 29 Miramar

Los 50 30 – 7 Uncas

Náutico Necochea 8 – 10 Camarones

Necochea 31 – 18 Villa Gesell