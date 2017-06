Monseñor Lugones: “Argentina no tiene un monitoreo para la defensa del medioambiente”

La Semana Social está en marcha y las actividades en el Hotel 13 de Julio son múltiples. Esta mañana hubo un panel que debatió en torno al tema del cuidado del planeta y el ecosistema, específicamente: Residuos, Energías Renovables, Minería, Agua y Agroquímicos.

Con una mesa conformada por especialistas en la materia, Jorge Mancini del CEAMSE, Alberto Anesini del INTI, Víctor Hirch, de Red de Iglesias y Minería, Lorena Echague, de Justicia y Paz y Silvia Alonso de RAAD, se dieron panoramas de la situación actual del país bajo la premisa de qué futuro queremos dejarles a las generaciones venideras.

Al respecto, el obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones dijo que “Argentina no tiene un monitoreo para la defensa del medio ambiente, del impacto sobre la calidad de vida, y si bien se proponen como salida los pequeños aportes que puede hacer la comunidad, lo que se hace desde las organizaciones populares, no podemos concluir en otra cosa: es un negocio”.

“Los mega proyectos de minería, el enriquecimiento de las multinacionales, la destrucción del ambiente, ¿son factor de desarrollo? En los costos del extractivismo no hay valor agregado, no se produce nada acá, se llevan el barro con el oro”, lanzó el obispo.

Asimismo, agregó que “no se respetan los ritmos de la naturaleza, los agroquímicos, que actúan sobre el sistema hormonal, matan la vida, sólo el 30% de lo que se echa se fumiga y llega al suelo, estamos hablando de la perdida de la biodiversidad y la falta de respeto hacia el suelo”.

Por otro lado, se refirió a la problemática de la basura, afirmó que “el clientelismo político es una de las cosas más graves” y que “la basura es el negocio de las grandes corporaciones. Un 25% de lo que se descarta se podría utilizar para hacer eco ladrillos, pero se tocarían intereses, por eso no se hace”.

Los otros dos grandes temas sobre los que dio su opinión fueron el agua y la energía. En cuanto al agua dijo que es “un derecho humano fundamental y necesario, es un deber y una deuda social”. Finalizando en el mismo sentido, expresó que “en Chile se compra la tierra y se privatiza para vender el agua, el propietario de la tierra puede vender el agua, un litro de agua potable vale más que un litro de petróleo, eso es otro negocio”.

Finalmente, se refirió a la energía con un lema “el que no paga no apaga”, haciendo referencia a la falta de conciencia que existe sobre el tema “hay que ahorrar energía, no para pagar menos, para cuidar más, pasa en la escuela, en la casa, en los lugares de trabajo, no se toma conciencia y son esas pequeñas cosas, esos actos los que van a cambiar el mundo”, finalizó Monseñor Lugones.

Por la tarde se trataron los Modelos alternativos de desarrollo integral y este domingo finaliza con dos grandes debates: Testimonios encarnados de la amistad social y La Amistad social en los movimientos sociales y en las organizaciones de la sociedad civil.