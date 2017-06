Los políticos homosexuales más influyentes del mundo, en Madrid para el Orgullo Gay 2017

En un país como Venezuela, donde las conquistas por la libertad sexual son ínfimas, la figura de Tamara Adrián (63) es más que relevante. Esta valiente, la primera congresista transexual del país, es diputada suplente de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López que integra la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la coalición contraria al chavismo. Abogada, profesora universitaria y doctora en Derecho, su vida, como la del célebre Harvey Milk, ha sido llevada al cine. ‘Tamara’, un filme de Elia K. Schneider, se inspira en su ejemplar activismo y ha logrado ser uno de los últimos taquillazos de Venezuela.

Una vida enmarcada en una ejemplar lucha que compartirá esta próxima semana en Madrid, convertida en la capital mundial del Orgullo, y a la que asistirán otros políticos y miembros de distintos gobiernos de todo el mundo para “explorar maneras de colaborar para avanzar hacia la igualdad”. La lista de los políticos homosexuales más influyentes del mundo pisará las calles de Madrid.

La ciudad acoge por primera vez en su historia el World Pride, la celebración internacional del Orgullo LGTBI+, así como el Europride, su versión europea, que es la segunda vez que se celebra en España. Entre los múltiples actos programados para esta ocasión, destacan dos por su relevancia política: el Madrid Summit, una Conferencia Internacional de Derechos Humanos coordinada por José Ángel Santoro, y una sesión parlamentaria especial en el Senado, llamada Global LGTBQI, que tendrá lugar este jueves 29.

“No siento presión”

Desde su país y antes de que aterrice en Madrid, LOC habla con Tamara Adrián, a la que en Venezuela le niegan el cambio de sexo y quien se define como “transheterosexual”, ya que, además de ser transexual, se siente atraída por el género femenino. “No padezco ni presión ni soledad por ser la primera diputada transexual de mi país. Tampoco ataques. Salvo por algún que otro trasnochado que, carente de argumentos, pretende insultar sin darse cuenta de que se degrada y muestra el tamaño de la palomita de maíz que tiene en lugar de cerebro. Mucho más preocupante es la intolerancia política y la lucha contra la dictadura. Y ahí sí que el panorama es más sombrío”, cuenta.

Su candidatura supuso un hito porque acercaba a una de las representantes más autorizadas de la comunicad homosexual latina al centro político del poder para luchar contra la homofobia imperante. “A la ausencia de leyes de igualdad, se agrega la intolerancia y la homofobia por acción o por omisión del Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Los improperios homofóbicos contra la oposición están en su boca y en las de los que le acompañan. Para luego llamar a la población LGBTI a apoyarlos. Una actitud esquizofrénica, pero que tiene mucho que ver con comportamientos estalinistas de ejercicio del poder”, sentencia en conversación con este suplemento. De ahí la relevancia del trabajo de la diputada Adrián y su tesón.

Además del caso de Venezuela, otros países como Perú o Ecuador también cuentan en sus instituciones con cargos ocupados por personas de este colectivo. Luis Abolafia, director de programas internacionales de Victory Institute, ha influido en este avance a favor de los derechos y la libertad sexual en América Latina. El ente para el que trabaja se dedica a preparar a personas homosexuales para que den el paso y consigan alcanzar representación pública en sus respectivos países. Este es el caso de Julián Antonio Bedoya, el primer gay en ocupar una alcaldía en Colombia, la de la localidad de Toro. “Las y los políticos abiertamente homosexuales tienen un doble rol positivo dentro y fuera de las instituciones. De puertas adentro, ayudan a educar al resto de políticos con su presencia. Muchas de estas personas no han conocido nunca directamente a alguien LGTBI. Eso permite deconstruir estereotipos y ayuda a crear una imagen real de lo que significa ser LGTBI”, sostiene Luis Abolafia, que participó del ascenso del alcalde colombiano.

En Argentina, a pesar de ser uno de los pocos países sudamericanos en haber legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, Maximiliano Ferraro, diputado de la ciudad de Buenos Aires que también vendrá al World Pride, considera que aún hay mucho por lo que luchar en su país. “No hay personas LGTBI visibles que sean cargos legislativos ni en el Congreso Nacional ni en el Senado de la Nación. Para ser más preciso, sí hay un par de diputados que son homosexuales pero que no visibilizan su orientación, en un total de 257 diputados y 72 senadores.

Ninguna lesbiana y ninguna persona trans es diputada o senadora. En estos momentos sólo mi puesto como Legislador Porteño en la legislatura se podría entender como el de un homosexual visible en un cargo legislativo”, comenta a LOC. “Hoy en día, en Argentina seguimos teniendo algunos datos, diagnósticos y prácticas que nos preocupan y alertan: crímenes de odio, bullying, actos discriminatorios o no poder concretar derechos efectivos para el colectivo trans”. Aunque recuerda que su orientación sexual “no generó rechazo a la hora de cargos electivos”, está comprometido con el activismo, donde tiene uno de sus mayores referentes: el fallecido Carlos Jáuregui, primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina.

En Europa, África y Asia

Por el contrario, hace años que en Europa la visibilización del colectivo es un hecho. Los últimos nombres en sumarse a esta normalidad son los de Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, y, en Serbia, Ana Brnabic, primera política abiertamente lesbiana en ser primera ministra y la primera mujer en ocupar este cargo en el conservador país balcánico. Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo y también gay, lleva en el cargo desde 2013. El político será otro de los ponentes de la citada sesión en el Senado español.

Una de las participaciones más esperadas en este evento de la capital será la de Audrey Tang, la primera ministra transexual (y la más joven) de Taiwán, quien ha atendido a LOC, desde su país: “Esta etiqueta no afecta a mi trabajo. La gente juzga lo que hago y no si un día aparezco con una apariencia más masculina o femenina”, declara. A su vez, afirma con naturalidad que cuando a los 14 años les contó a sus padres cómo se sentía fueron comprensivos con ella “porque no era el primer caso de su familia”. “Lo que sea es mi género oficial”, responde con sorna para evitar ser clasificada.

A unos 12.000 kilómetros de Taiwán, Zakhele Mbhele, diputado de la Asamblea del país y el primer negro homosexual en su parlamento, también atiende a LOC mientras prepara su participación en la sesión parlamentaria especial del Senado español, que realizará a través de vídeoconferencia. “En Sudáfrica hay actualmente 10 miembros LGTBI en el Parlamento, formado por 490 (contando tanto la Cámara Alta como la baja), lo que significa que el porcentaje de visibilidad es de un 0,02%. Pero he tenido la suerte de no haber estado nunca sujeto a prejuicios, discriminación, acoso o victimización en el Parlamento debido a mi sexualidad. En la misma institución, hay otros gays, pero no están fuera del armario, que yo sepa”, apunta a LOC. “En general, Sudáfrica no es un país muy gay-friendly (…) Las encuestas de actitudes sociales de los últimos 10-15 años han demostrado de manera consistente que la mayoría de los sudafricanos no aprueban las relaciones entre personas del mismo sexo”, explica sin dejar de aclarar que tanto su familia como sus amigos aceptaron su sexualidad desde el primer momento.

El ‘caso España’

La reunión de políticos LGBTI influyentes a nivel internacional en la capital también contará con nombres españoles, como el de Ángeles Álvarez, la primera mujer en declararse abiertamente lesbiana en el Hemiciclo; Javier Maroto, diputado del PP en el Congreso de los Diputados; Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid; Purificación Causapié, concejala del Ayuntamiento de Madrid, y portavoz del grupo municipal socialista y Pilar Lima, senadora de Podemos.

Una visibilidad, la española, en horas bajas en el Congreso de los Diputados, ya que el porcentaje de señorías LGTBI ha descendido con respecto a la anterior Legislatura. El PSOE es el partido con más parlamentarios abiertamente homosexuales: Ángeles Álvarez, Antonio Hurtado y Felipe Jesús Sicilia. Tres frente a uno del Partido Popular, Javier Maroto. En total, cuatro diputados visibles de las 350 señorías electas en las últimas elecciones y entre las que, según ha podido saber LOC, hay más pero optan por no salir del armario en el plano mediático.

Cabe recordar que por la Cámara Baja han pasado políticos que han hecho historia al salir del armario, como Miquel Iceta o Jerónimo Saavedra, ministro de Administraciones Públicas y de Educación en el Gobierno de Felipe González. Se espera que esta semana desfilen por Madrid cuatro eurodiputados sensibles a la causa: Alyn Smith (Reino Unido), Julie Ward (Reino Unido), Danielie Viotti (Italia) y Helga Stevens (Bélgica). También estarán, según confirman los responsables del World Pride Madrid: Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de Costa Rica, Randy Boissonnault, miembro del Parlamento canadiense y asesor especial de Justin Trudeau; SEdef Çakmak, la primera política abiertamente LGTBI elegida para un cargo en Turquía; Lol Kim Castañeda, diputada constituyente de la Ciudad de México, y Kevin Peel, concejal del Ayuntamiento de Manchester.