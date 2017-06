Serebrisnky: “Vamos a trabajar por el triunfo de Vilma para volver a gobernar en el ‘19”

“El radicalismo va a mantenerse unido más allá de esta elección; no se va a partir” dijo ante “el Retrato…”, Gustavo “Tato” Serebrisnky al referirse a la confección de la “Lista de Unidad” decretada por la Gobernadora María Eugenia Vidal. Afirmó también que “ahora vamos a trabajar por el triunfo de Vilma Baragiola para volver a ser alternativa y volver a gobernar a Mar del Plata en el 2019”.

Mas adelante enfatizó que “Tenemos que ser una alternativa en el 2019. Hoy podrían armar otra lista y tienen que recurrir a Vilma Baragiola. Porque es la que mejor mide. Esa es la realidad. La realidad va por delante. El radicalismo tiene gente posicionada, puede tener varios candidatos fuertes y no los veo en otros sectores.

Acerca del Plenario de la UCR de hace horas, indicó que en la oportunidad “se informó sobre la lista de unidad a pedido de la gobernadora…Esto es así. Lo que tratamos de preservar es la unidad del radicalismo, más allá de la discusión sectorial. Si la prioridad era armar una lista donde estén todos los sectores, obviamente vamos a defender los espacios del radicalismo”

Cuando “el Retrato….” Le preguntó si esto no era un retroceso en la participación democrática de cada uno de los partidos, remarcó que “Habrá que replantear si las PASO están sirviendo como herramienta política o no. Porque la gente no entiende nada. Vota dos veces y en definitiva está pasando en todos los partidos políticos. Pero es un problema del sistema. Antes cada partido tenía sus internas y se definía. En este contexto pensamos que las PASO nos iba a dar más volumen, pero la realidad nos marca que no fue tan así”

Expresó que hoy “El radicalismo es oficialismo. La expectativa de Cambiemos es mayor a cuatro concejales. Estoy convencido de esto. No veo una construcción enfrente competitiva para competir con esto así. Esto es inevitable. Lo que me parece es que podemos buscar situaciones de consenso amplias, con un espíritu amplio. No tenemos mucha alternativa”.