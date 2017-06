Semana Social: “Pensemos en los grandes temas que como país debemos resolver”

Bajo el lema “La amistad social y el cuidado de la casa común”, y con la presencia de autoridades nacionales, como los Ministros Triaca y Stanley, provinciales y locales, quedó inaugurado este encuentro que tendrá lugar hasta el 25 de junio.

El obispo de la ciudad, Monseñor Antonio Marino, con respecto al espíritu de esta semana social dijo que “la iglesia tiene vocación de unidad, de comunión, de encuentro y de esta verdad de fe quiere extraer una virtud ciudadana: tender siempre a lo que nos une de aquello que a veces legítimamente nos separa”.

Asimismo, agregó que “sabemos que unidad no es uniformidad pero sí capacidad de estar juntos, encontrarnos en diálogo, poniendo buena voluntad. Nosotros tenemos en la fe cristiana un vocabulario básico que no podemos anular, las palabras “perdón”, “reconciliación”, “encuentro”, no podemos prohibir el Padre Nuestro, donde pedimos perdón a nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden”.

Por otro lado, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca dijo que “siempre la Iglesia nos convoca y es una oportunidad para discutir los temas centrales de nuestra sociedad, las formas en las que podemos encontrar consensos para resolverlos y este es un ámbito privilegiado para eso porque nos saca de la coyuntura y nos hace pensar en esos grandes temas que como país debemos resolver”

Asimismo, mencionó el tema de la pobreza donde aseguró que “1 de cada 3 argentinos vive en situación de pobreza, es algo que nos interpela como sociedad y como gobierno. Estamos abocados a resolver esas cuestiones, pero son enormes desafíos que requieren de consensos y miradas de todos los sectores”.

Con respecto al mensaje del gobierno en esta Semana Social, aseguró que “tiene que ver con la búsqueda de soluciones en conjunto, encontrando los consensos, decirnos la verdad, hoy las estadísticas nos empiezan a reflejar una situación que ya veíamos hace tiempo pero que hoy podemos decir y trabajar por ello”.

Programa de este sabado

Para este sábado, a las 9.30, será el primer panel central “El cuidado de la Casa Común”, sobre los temas residuos, energías renovables, minería, agua y agroquímicos. Expondrán Jorge Mancini (Ceamse), Alberto Anesini (INTI),

Hermano Víctor Hirch SVD (Red Iglesias y Minería), Lorena Echagüe (Justicia y Paz) y Silvia Alonso (RAAD). Moderador: Oscar Lardizábal (diario La Capital Mar del Plata).

Cierre: monseñor Lugones.

A las 12 habrá mesas-debate sobre “El cuidado de la Casa Común” sobre los cinco temas tratados en el primer panel central, y a las 16, un segundo panel central sobre “Modelos Alternativos de Desarrollo Integral”. Expondrán Eloy Mealla (Grupo Farrell), Juan Grabois (CTEP), Marcel Resico (UCA), Norman Villagarcía (UNLa Rioja), Pablo Vittar (coordinador Plan Estratégico Mar del Plata) y Silvina Frana (diputada nacional FPV). Moderadora: Cristina Calvo.

Cierre: Mons. Lozano.

A las 18 está previsto el tercer panel central: “La Amistad Social, el Trabajo y la Producción”. Expositores: Guillermo Mangone (secretario adjunto Stigas – 62 Organizaciones), Romina Quintas (secretaria gremial Luz y Fuerza MdP – CTA), Claudia Baigorria (secretaria administrativa – CTA), José Bereciartúa (CAME), Santiago Del Solar (Aacrea), Patricio Gerbi (presidente de la Delegación MdP – CAC) y Gabriel Vienni (coordinador Equipos Técnicos – UIA). Moderador: Federico Quintana (vicepresidente primero – ACDE). Cierre: Mons. Casaretto.

A las 20, misa televisada presidida por monseñor Antonio Marino, obispo de Mar del Plata.

El domingo, a las 9.30, cuarto panel central: “Testimonios encarnados de la Amistad Social y el Cuidado de la Casa común”, con la participación de Franklin Rawson (Usina de Justicia), Rodolfo Vignolo (Equipo de Prevención Ciudadana -diócesis de San Isidro-), Cristina Álvarez (coordinadora de ONG Gama), Gabriel Marcolongo (cofundador de Incluyeme.com) y Roberto Brunengo (concejal UCR Alta Gracia, Córdoba), Nancy Monzón (Equipo sobre la Trata -Justicia y Paz-) y Federico Cuomo (Presidente de RIEL). Moderadora: Alejandra Méndez (Departamento Comunicación Institucional Uthgra)

Cierre: presbítero Luis Albóniga (diócesis de Mar del Plata).

A las 11.30, quinto panel central: “La Amistad Social en los movimientos sociales y en las organizaciones de la sociedad civil”, con la intervención de Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Fernando Granda (Justicia y Paz), Edgardo Form (Cooperar), Joaquín de la Torre (ministro de Gobierno bonaerense) y Adela Segarra (Movimiento Evita). Moderadora: Martha Arriola (Cuidadores de la Casa Común).

Cierre: Mons. Marcelo Colombo, obispo de La Rioja.

A las 13, misa conclusiva y lectura del mensaje final a la sociedad como cierre de la Semana Social.