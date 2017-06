Mallorca, un lugar paradisíaco, convertido en el Centro Turístico de Europa en esta época del año

Es impresionante la cantidad de turismo qué hay en España, 75 millones el pasado y en Mallorca, más 24 millones colmado de alemanes, ingleses en mayor cantidad y luego del resto de Europa y el mundo.

Turquía había atraído los últimos años al turismo, pero los conflictos armados, el temor al terrorismo, perjudicó esta plaza turística e hizo volver a Mallorca el centro turístico de Europa en esta época del año.

Siempre lo fue pero ahora está a tope, como dicen aquí. En el aeropuerto de Palma están sobrevolando 5 o 6 aviones todo el día esperando turno para aterrizar. Las calles colapsan de gente caminando, en bicicletas, en coches, no hay mucha policía controlando, no se vive un clima de temor aquí. Todo lo contrario. Hay preocupación en la península, y los medios nacionales muestran operativos de control pero aquí viven despreocupados, los residentes no dan importancia a ninguna noticia internacional.

El comentario en los bares, no es justamente el terrorismo. Si, es el tema del día, la corrupción en el gobierno. Están decepcionados y lo primero que surge en la charla la similitud con Argentina, “vieron nosotros somos como vosotros, de aquí venís no, que eso lo habeis heredado bien… ehh” — mmmm. Jeee!! Menuda gracia que me hace Chavón! Le diría pero me trago la bronca y su razón de compararnos, en forma de broma sigue el parroquiano,” y de los Panamá qué hay ?” — y ahí estamos complicados. Le digo — bueno seguimos mañana hasta ahora Paco. Y me voy magullando hasta 15000 km me sigue el karma de la forrada nacional.

Quedarse un tiempo y no hay al trote de turista deja ver muy bien las cosas de la vida de los habitantes y que hacen mejor o peor, por ejemplo el tránsito me alucina, se podría decir perfecto. Es un placer manejar aquí. Ágil ordenado y muy explicado. Dicen, pero no lo descubrí todavía, qué hay un sistema inalámbrico que soluciona esto del orden en el tránsito de este país, que es uno de mejores y más seguros de Europa, seguiré investigando cómo solucionaron el famoso tema que en Argentina muchos llaman con desdén y menosprecio “un tema cultural” .

Según parece que los europeos, que para muchos europeisantes argentos, son superiores, esto si lo tienen mejor. Prometo sacarles ese terrible secreto de cómo lograr cambiar EL TEMA CULTURAL. ..

Espero que Paco, en sus charlas matinales me diga cómo lo han logrado.

