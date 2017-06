Una familia necesita un ingreso mensual de $ 14.158,68 para no caer en la pobreza

En el mes de Mayo una familia tipo necesitó un ingreso mensual de $ 5.802,74 para no caer en la Indigencia, lo que representa un incremento del 3,35 % respecto del mes de Abril; en tanto para no caer en la Pobreza, una familia tipo necesitó un ingreso mensual de $ 14.158,68, lo que representa unincremento del 5,9 %respecto del mes de Abril. Si se considera el período Diciembre de 2015 a Mayo de 2017, el ingreso necesario en una familia tipo para no caer en la Indigencia, se incrementó en un 47,41 % y para no caer en la Pobreza, un 58,70 %.

De acuerdo al seguimiento de precios realizado en la Ciudad de Mar del Plata por la Fundación CEPES (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales) que preside Daniel Rodríguez, sobre los 52 productos alimenticios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que definen la Línea de Indigencia, en el mes de Mayo de 2017 el costo de dicha canasta para una familia tipo alcanzó a $ 5.802,74.

Si a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se le incorporan los gastos en bienes y servicios no alimentarios, se determina la Canasta Básica Total (CBT), que define la Línea de Pobreza.

El costo de la CBT en Mar del Plata para una familia tipo en el mes de Mayo de 2017, alcanzó los $ 14.158,68. De este modo, aquellos hogares en donde el ingreso no supera la Canasta Básica Total (CBT) se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza.

El presente trabajo, dirigido y coordinado por la Lic. Claudia Lombardi, se llevó a cabo los días 27 y 28 de Mayo de 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Se realizaron relevamientos de precios en diversas bocas de expendio, recayendo la información tomada en góndolas de supermercados por ser los comercios minoristas de mayor venta.

Para la elaboración de este índice se utilizaron los criterios correspondientes a la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que define la Línea de Indigencia, la cual tiene en cuenta los hábitos de consumo de la población. La CBA calcula el costo de la misma para lo que se designa como “Adulto Equivalente”, la cual nos indica las necesidades energéticas de un varón de 30 a 59 años. Para calcular el valor de la CBA familiar se determinan las unidades consumidoras para una composición del hogar tipo, en este caso, de la ciudad de Mar del Plata. Un “adulto equivalente” es igual a “1” adulto jefe de hogar, mientras que su esposa representa “0,74 de adulto equivalente” en una familia tipo, según las necesidades de unidades de alimentación a consumir. Un hijo de 5 años equivale a 0,63 de adulto equivalente y una hija de 8 años equivale a 0,72 de adulto equivalente.