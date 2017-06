Raúl Lamacchia fue nombrado presidente honorario de CAME

El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata, Dr. Raúl Lamacchia, fue nombrado por el Consejo Directivo de CAME como presidente honorario.

Con la presencia de entidades de todo el país, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, resaltó la intensa labor que Lamacchia desarrolla desde hace décadas en defensa de las Pymes de toda la provincia de Buenos Aires.

Lamacchia ejerció la presidencia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre los años 1997 a 2000, periodo en el cual intervino activamente en la actividad gremial empresaria a nivel nacional, logrando la sanción de la Ley de Tarjetas de Crédito que permitió a los comercios reducir los aranceles de comisión sobre las ventas del 10% al 5% y equiparar a los comercios de un mismo sector, e intervino en el diseño y sanción del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo). Posteriormente desde el año 2000 al 2017 ocupó la vicepresidencia de CAME.

Desde la presidencia de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) fue coautor de la ley provincial 12.573 de Grandes Superficies Comerciales y Cadenas de Distribución que posibilitó proteger al pequeño comercio local contra el expansión de las Grandes Cadenas Comerciales, y luego de combatir el comercio ilegal, logró la sanción de la ley provincial 14.369 denominada “Ferias Internadas o Multipunto” que permitió frenar el crecimiento de las conocidas “saladitas” en territorio bonaerense.

Visiblemente emocionado y ante el aplauso generalizado de todo el auditorio, el Dr. Raúl Lamacchia agradeció el reconocimiento y aseguró que continuará representando y acompañando a las pymes expresando “hace 30 años que milito el gremialismo empresario y trabajo en pos del beneficio de las pequeñas y medianas empresas siempre representando a UCIP y a FEBA. Particularmente en CAME he ocupado la presidencia y la vicepresidencia durante varios años hasta este momento. Realmente el reconocimiento que me hacen mis pares con este este nombramiento es una “acaricia” a mi trayectoria.”