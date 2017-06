“La política de Pami es salvaje, cualquier excusa es buena para recortar”

“Es similar a los noventa, cuando vinieron por las cajas jubilatorias y las obras sociales”. Así se refirió el Secretario General de ATE a nivel provincial, Oscar de Isasi (FOTO) , con respecto a la situación que atraviesa la obra social de los jubilados. “Es fundamental la defensa de la Seguridad Social porque son cajas absolutamente apetecibles”.

En el marco de una doble jornada nacional de lucha, se llevaron adelante actividades en todo el país. En Mar del Plata, con una Radio Abierta en las puertas del Pami, sin retención de tareas, y manifestaciones en las diferentes sedes de Anses.

Pensamos que hoy están en riesgo, hay una política de vaciamiento y un circuito de negocios que lo único que quiere es privilegiar es a los grandes grupos económicos que operan, en la salud, por un lado, y en la seguridad social por el otro” aseguró Isasi.

El referente dijo que ambos organismos “deben ser conducidos por sus legítimos dueños que son los trabajadores y trabajadoras que con su aporte lo financian enteramente”. Además, dijo que la situación que viven “es similar a los noventa, cuando vinieron por las cajas jubilatorias y las obras sociales, cuando hicieron un festival los grandes grupos económicos y cuando millones de compatriotas no tenían la posibilidad de jubilarse. Hoy nuestros viejos y los activos estamos defendiendo la seguridad social”.

Por su parte, el Secretario de Organización del mismo gremio, Alejandro Martínez, afirmó que “el reclamo es en contra del recorte en las prestaciones y la política de vaciamiento”. Agregó que “se recortan los medicamentos y los profesionales” en materia de salud. Asimismo, se refirió al estado de la totalidad de hospitales y salitas. “Queremos y necesitamos que se solucione lo que pasa con el Hospital Eva Duarte”.

“Esto acarrea un problema sanitario muy grande y no ve mos respuestas por parte de la nueva gestión (del Pami) como para poder ponerlo en funcionamiento. Hay 320 familias que no saben al día de hoy cómo va a funcionar, cuando el municipio dice que en agosto lo van a inaugurar, la verdad es que creemos que es una cáscara, porque si no solucionamos de fondo el tema de los trabajadores, cómo vamos a solucionar las prestaciones a los jubilados”, se preguntó el Secretario.

Con respecto a la nueva gestión en la entidad dijo que “la política de Pami es salvaje, cualquier excusa es buena para recortar” y afirmó que están trabajando junto a los jubilados. Los trabajadores plantean en todo el territorio el rechazo a la pauta salarial acordada entre Upcn y otros gremios del sector con el gobierno nacional que es de un 20 por ciento en cuotas.