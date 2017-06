Facundo Alvanezzi, un ex futbolista marplatense que hoy triunfa en Suiza como DT

Luego de casi una década en el fútbol marplatense, Facundo Alvanezzi fue a probar suerte en el viejo continente y se quedó en Europa hasta su retiro. Actualmente se desempeña como formador de futbolistas en el FC Basilea de Suiza.En ese marco, dialogó con “el Retrato…” acerca de las diferencias entre el fútbol europeo y argentino y manifestó: “Estoy convencido que se puede llevar el mismo trabajo de afuera al fútbol argentino”.

En ese orden, Alvanezzi indicó que “como sociedad en la Argentina exaltamos el individualismo. Es muy difícil encontrar en el país un trabajo en equipo, cuando es la base de todo el mundo”.

El ex jugador argentino hizo hincapié en los técnicos de equipos nacionales que duran dos o tres partidos y luego, se van porque el equipo no consigue los resultados esperados. Señaló que “te causa un sabor amargo” porque “no se respeta ningún proyecto ni hay ningún proceso que se pueda vislumbrar para que los entrenadores tengan el respaldo para que, independientemente de tener dos o tres resultados adversos, puedan conservar el puesto de trabajo”.

En ese sentido, explicó que trabaja con juveniles de la Sub 21 a la Sub 12 en Suiza “sin la locura del resultado y haciendo un trabajo a largo plazo con un desarrollo integral, desde todo punto de vista, para que el deportista pueda progresar y evolucionar como corresponde” y remarcó que “todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional no deja de ser un proceso formativo”.

Asimismo, el ex jugador de Kimberley y de Deportivo Norte se refirió a la selección argentina y apuntó: “Estamos rearmando un grupo para ver si Argentina se puede clasificar y consolidar para poder llegar al mundial de Rusia, estamos continuamente armando y desarmando proyectos sin tener una línea que nos pueda conducir de la A a la Z en un todo”.

“En Europa después del mundial de Corea- Japón cambiaron toda una estructura y metodología de trabajo, donde comprendieron que tenían que cambiar sus formas, porque de lo contrario se estaba transformando en un fútbol muy “maquinozo” y previsible”, expresó y acotó que hoy en día “se ven los frutos. Todas las federaciones te bajan los entrenamientos para los clubes y estos tienen que respetarlos para poder aplicarlos después con las selecciones”.

En relación a lo anterior, destacó que con esas formas comenzó Alemania, siguió Francia, luego España, etcétera. “El boom de todo se produjo con la Eurocopa de España en 2008, con Luis Aragonéz, que convocó un grupo de jugadores brillantes y pudo tener reivindicaciones de lo que es esto, que es un juego, más allá de los matices que se le puedan ir agregando”, remarcó.

“Todos los entrenamientos se desarrollan con la pelota. No tenes la exasperación del resultado por el resultado, ni que sea un trabajo físico donde el jugador solo necesita correr, sino aprender cómo correr, entender los tiempos y las distancias, entender la posición y la posesión en el campo para que haya un mayor desarrollo de juego”, apuntó.

Y resumió en que “es todo un trabajo de equipo muy amplio el que se logra en Europa por eso el fútbol ha evolucionado de semejante manera allá, lo cual se ve que lamentablemente en Sudamérica no se está llevando a cabo”.

“Entreno a la par del jugador”

En relación a su trabajo específico dentro del fútbol suizo, el deportista nacido en la localidad de Bragado, explicó a “el Retrato…” que “son todas tareas de campo con un grupo no mayoritario a 8/10 jugadores, trabajando por línea (defensista, medio campista, delantera), los fundamentos tácticos, técnicos, de posición, se va muy detrás del jugador corrigiendo los detalles”.

“Entreno a la par del jugador porque estando desde adentro uno puede mejorar y ver cuando el jugador se equivoca, lo cual respeto mucho, porque de esa forma puede aprender y evolucionar. Si estamos desde afuera, observamos las cosas a la distancia y es muy difícil de corregirlas”, señaló.

A su vez, resaltó que “en el fútbol sucede todo tan rápido, es tan dinámico y veloz, al punto que si uno no está inmerso con ellos en el momento a momento es muy difícil guiarlos y mejorarlos”.

En ese contexto, aseguró: “Estoy convencido que se puede llevar el mismo trabajo de afuera al fútbol argentino” y agregó que cuando se desempeño en Cadetes y Aldosivi intentó llevar adelante un proyecto “muy similar” al europeo, pero “el trabajo en equipo no es fácil. Es muy difícil comunicar, compartir cosas y entrenamientos”.