El Intendente recorrió obras de asfaltado en la avenida Tetamanti

El intendente Carlos Fernando Arroyo, acompañado por el presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) Pablo Simoni, supervisó este jueves la obra de pavimentación que se está realizando sobre la avenida Tetamanti, desde Gutemberg hasta Mario Bravo, en el barrio Las Heras. “Hace 30 años que esperaban el pavimento“, dijo el Jefe Comunal.

Tras la recorrida por esta postergada obra, el Intendente luego se trasladó a otro frente de trabajo ubicado en Magallanes entre avenida Polonia y Namuncurá. El EMVIAL lleva adelante una obra de asfaltado en el marco de un plan de calles adeudadas de años anteriores.

“Este es un trabajo muy bueno, hecho bajo la dirección del EMVIAL. Hacía años que esta obra no se hacía. Esta es una calle fundamental de Mar del Plata por la circulación que tiene, los destinos a los que se puede llegar por ella y estaba en pésimas condiciones. Circulan por aquí miles de vecinos, pasa el colectivo y además muchos productores hortícolas que llevan sus productos a los Mercados concentradores”, agregó Arroyo.

Asimismo, Arroyo señaló que “esta obra significa una inversión importantísima con un asfalto de primera calidad, no como los que se solían hacer que era tirar asfalto negro sobre hormigón blanco, trabajos mal hechos sin espesor. Acá se está haciendo un tratamiento profundo de las bases para que dure muchos años. Esperamos que algún día podamos conseguir fondos –lo hemos estado hablando con el ingeniero Simoni- porque la idea es limpiar todas estas veredas, emparejarlas y hacer veredas chiquitas como las bicisendas para que la gente pueda caminar sin pisar barro”.

Por su parte, Pablo Simoni explicó que “esta es un obra que había quedado inconclusa años atrás. El Intendente se ocupó se conseguir los fondos necesarios para pavimentar esta calle. Tenemos un muy buen recibimiento por parte de los vecinos. Continuaremos con una obra de bacheo integral desde Mario Bravo hacia el destacamento policial”.

La obra comprende 730 metros lineales o un total de 4.500 metros cuadrados de carpeta asfáltica con un espesor de 11 centímetros. Primero se colocó una carpeta base de 6 centímetros para, luego, colocar la carpeta final o rodante, de 5 centímetros. Después de finalizar esta obra –se estima que para fines de esta semana- continuará con otra obra de bacheo integral desde Mario Bravo hasta el destacamento policial.

SATISFACCIÓN DE LOS VECINOS

Natalia Iristegui, comerciante en una despensa ubicada por la avenida Tetamanti, le manifestó al Intendente su emoción por la realización de esta obra: “Hace 30 años que estábamos esperando esta obra. Me emocioné porque le dije al Intendente que mi viejo, toda su vida comerciante del barrio, se murió esperando esto. Estuvimos años esperando y no lo vio. El corazón se me sale, por eso, justo cuando vino el Intendente aproveché, lo saludé y se lo dije. Esta calle es una avenida muy importante, pasan camiones, colectivos, autos, conecta canchas de fútbol y de rugby”.

OTROS FRENTES DE TRABAJO

En otro orden de temas, Simoni también informó los otros frentes de trabajo en los que se encuentra trabajando el EMVIAL. En este sentido, el titular del EMVIAL precisó: “Tenemos obras de bacheo en varios sectores de la ciudad. Estamos trabajando con bacheo de hormigón en la calle 1º de Mayo y Juan B. Justo, en Tres Arroyos y Juan B. Justo, en calle Matheu y la esquina Hipólito Yrigoyen y Alvarado”.

Por último, Simoni agregó: “En cuanto a asfalto, estamos finalizando las cuadras adeudadas a los vecinos, en avenida Polonia y Magallanes, más los frentes de trabajo de Tetamanti, el cordón cuneta que estamos haciendo en Gaudi y Génova en El Martillo. También en este barrio, estamos trabajando con la obra PROCREAR con alumbrado. Mientras que desde Ingeniería de Tránsito estamos finalizando esta semana la instalación del semáforo de Chubut y Constitución; luego, vamos a continuar con el replanteo para la puesta en valor del sector de Catamarca y Moreno. Hoy preparamos cartelería para instalar en la costa con alertas de tránsito”.