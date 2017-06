Defensor de Federico Sasso anticipó que pedirá la excarcelación del joven

En el marco de la causa que se le sigue a Federico Sasso por haber ocasionado un accidente de tránsito en la costa marplatense que terminó con la vida de Lucía Bernaola, una adolescente de 14 años, el abogado que representa al joven, Pablo Romano, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Una vez que esté avanzado el desarrollo probatorio, seguramente, vamos considerar pedir la excarcelación de Federico”, hoy detenido en la Comisaría de Balcarce ante el temor que puedan atentar contra su integridad física en la Cárcel de Batán.

En ese sentido, Romano detalló que “la causa está en la etapa de investigación criminal, en pleno desarrollo probatorio y por cumplirse la segunda etapa de pericias que comienzan este fin de semana. Luego vienen las pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas”.

“El dictamen seguramente lo hagan de manera conjunta. Puede ser que cada perito arroje sus conclusiones o que se presenten todos juntos”, explicó el abogado a la vez que indicó que las primeras pericias que se hicieron la semana pasada “van a estar para fin de mes y seguramente, coincidan con la accidentológicas que se realizarán este sábado”.

Asimismo, se refirió a que han hecho alguna presentación vinculada con algunos puntos de pericias que les interesa tratar en particular y que han designado un perito de parte en materia psiquiátrica, no así en las demás cuestiones que se van a examinar.

Además, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si va a pedir la excarcelación de su defendido señaló que “sí” y aclaró que “una vez que esté avanzado el desarrollo probatorio, seguramente vamos considerar pedir la excarcelación de Federico”.

En relación a lo anterior, explicó que “los elementos que condicionan las excarcelaciones son las posibilidades que se obstruya el plexo probatorio y ahora estamos a la espera de dictámenes, sobre los cuales uno no puede influir, porque la posibilidad de modificar la prueba es mínima y ahí, no habría ningún tipo de obstáculo para que proceda la excarcelación”.

“En este caso, sería el único obstáculo que habría para que no lo excarcelan, es decir que el Ministerio Público Fiscal y el juez entiendan que mi cliente podría obstruir el desarrollo probatorio”, sostuvo el abogado a la vez que aclaró que por el monto del delito y demás circunstancias del caso “no habría mayores limitantes que eso”.

Por otra parte, se refirió a que el joven de 19 años se encuentra alojado actualmente en la ciudad de Balcarce. “La defensa entendió en ese momento que no estaban dadas las condiciones necesarias de seguridad para garantizar la integridad física de Federico y pedimos el traslado. El Ministerio Público y el juez coincidieron con el criterio de la defensa, resolviendo trasladarlo a un lugar más seguro”, manifestó.

Romano, a su vez, se refirió a que estuvo en contacto con Sasso y comentó que “él está muy mal. No hay ser humano que se prepare para una situación así. Te encontrás con una situación que te excede físicamente, psicológicamente y anímicamente. La consecuencia fue trágica. Si se hubiera dado contra un poste, hubiera sido un accidente más, pero en este caso se perdió una vida”.

“Él es un chico joven, está muy angustiado y muchas veces pareciera, que no entiende o no cae en lo que está pasando, no termina de comprender la complejidad de la situación, porque es muy chico y no sabe lo que le va a pasar”, manifestó.

Y concluyó en conversación con “el Retrato…”: “Estamos permanentemente en contacto con la familia también. Uno puede darle una contención, pero es una situación compleja, agravada por la pérdida de una vida humana y que le toca vivir a un pibe de 19 años”.