Comenzó el Grupo Senior con la visita de Fernando Guatieri

En el Centro de Rugby de Mar del Plata, se dio inicio a un nuevo proceso con el Grupo Senior, a la vez que Fernando Guatieri dio charlas y una práctica.

Las actividades comenzaron sobre las 18 hs en el Centro Naval, en donde unos 15 entrenadores de los diferentes Seleccionados y del Centro de Rugby, disfrutaron de una charla amena y descontracturada junto a Fernando Guatieri, entrenador de forwards de Jaguares, la Franquicia Argentina en el Súper Rugby.

Sobre las 19 comenzaron a llegar los jugadores del Grupo Senior, una lista de 36 chicos de hasta 23 años que fueron convocados para tener prácticas en el Centro Naval durante todos los miércoles, en donde fueron recibidos por los entrenadores Eduardo Etcheto (Director del Centro de Rugby) y Rafael Urrutia (Oficial de Desarrollo), quienes les comentaron los alcances del programa.



A las 19:30 empezó oficialmente la charla abierta de Guatieri, recibida tanto por los jugadores como por entrenadores, en donde el entrenador formado en Olivos, contó varios aspectos de esta temporada de Jaguares, en que se enfocan, distintos ejercicios para poder practicar y sobre el final también un poco de scrum, su principal faceta en el cuerpo técnico en donde se encuentran Raúl Pérez, Martín Gaitán y José Pellicena.

Cerca de las 21 los jugadores se dirigieron a la cancha, en donde luego de una activación la práctica fue dirigida por el propio Guatieri, para repetir algunos de los conceptos teóricos que había explicado antes y que se ejercitara todo tal cual transcurre en Jaguares.



El Grupo Senior tiene a 36 jugadores convocados, entre los cuales se encuentran 4 que este año recién cumplen los 18 años y estuvieron presentes en el tercer puesto del Seleccionado Juvenil en Carlos Paz, también hay otros 7 que participaron del mismo equipo el año pasado en Tucumán, a la vez que hay diferentes jugadores que participaron de los Seleccionados Juvenil, Mayor y de Seven, en tanto que los restantes aún no tuvieron esa oportunidad.

La Unión de Rugby de Mar del Plata es la primera en el país en darle lugar en su propio Centro de Rugby a jugadores de hasta 23 años, que trabajarán con los entrenadores que forman parte del staff y otros invitados que concurrirán especialmente para brindar algunas destrezas específicas.



La idea es poder continuar capacitando a los jugadores y no abandonar el proceso que se inicia con los M15, para que puedan llegar mejor preparados cuando les toque ser convocados por algún Seleccionado local o nacional.

Luego de la práctica Mariano Puglia, uno de los más experimentados, contó que “Estuvo muy bueno, sirvió que venga Fer a mostrarnos algunas cosas, como es el Rugby de ahora y a lo que apuntan, también para juntar al grupo, creo que esto va a dar resultado. Está bueno poder juntarnos ya en Junio, vamos a tener más ideas de cara a lo que viene, nos vamos a conocer más, el equipo se hace con personas, vamos a llevarnos bien y eso dentro de la cancha se refleja, no es lo mismo que juntarnos un mes antes de un Argentino y jugar, también el hecho de estar con chicos que no conocíamos”.



El medio scrum de San Ignacio, quien fue parte del ascenso del Seleccionado Juvenil en 2014, el año pasado jugó en el Seleccionado Mayor y también en el Seven de la República, expresó que “No sólo esto servirá para un Seleccionado, sino la idea es transmitirlo cada uno a nuestros clubes y que los compañeros aprendan de lo que nosotros les podamos transmitir, va a formar mejores jugadores. Tenemos ganas de mejorar por eso nos hacemos el espacio para venir, es un desafío, los que tengamos ganas seguiremos viniendo, es un entrenamiento totalmente distinto al que tenemos en el club, con muchísimo más ritmo, es una hora y media que hay que meterle”.

Por su parte Joaquín Pérez Maraviglia, de Sporting, contó que “Fue una práctica con mucho ritmo, con otros jugadores, con más nivel de lo que estamos acostumbrados, pero muy divertido”.

El capitán del Seleccionado Juvenil en este 2017 añadió que “Me tocó ser el más chico junto con otros compañeros, pero está muy bueno porque aprendés de la experiencia de los otros y te van a enseñando cada vez más”.

Eduardo Etcheto contó que “Hoy fue un día muy importante para nosotros como Unión de Rugby, ya que estamos cumpliendo uno de los objetivos que teníamos para esta temporada, que es la de prolongar el proceso de formación que inician los chicos en M15 y que culminaba con el Campeonato Juvenil M18. Con esto estamos logrando que puedan tener una continuidad en su formación, entrar en la etapa de perfeccionamiento en un marco que brinda la Unión, el desafío es afianzar esta etapa Senior, con los objetivos que nos planteamos con este grupo y por otro lado abordar la otra punta de este proceso”.



El Director del Centro de Rugby añadió que “En nuestra Unión queremos adelantarnos en la formación y lograr que este proceso que hoy iniciamos en M15 sea distinto, este año evaluaremos a todos los chicos M14 en la segunda parte del año y en 2018 la idea es poder trabajar con entrenadores y jugadores de M13, esto le daría el marco completo al proceso de formación que apuntamos como Unión, iniciar a los 13 y aquellos que vuelven del Argentino M18 ya tengan las herramientas suficientes para integrar un Plantel Superior se los devolvamos a los clubes para que tengan las herramientas necesarias para estar en un plantel superior y aquellos con un perfil para Seleccionado Mayor o de Seven o que estén dentro del Plan Nacional, integrarán el Grupo Senior”.

Por último Etcheto comentó que “De esta manera queda diagramado un proceso con distintas etapas, con objetivos muy diferentes en cada una de ellas pero que le permitirá a la Unión incrementar las posibilidades de que los jugadores que llegan a Seleccionados Juveniles o adultos, lo hagan con una mejor formación y aquellos que vuelven a sus clubes, lo hagan mejorados”.