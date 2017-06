Familiares de uno de los fallecidos del “Repunte” en una tensa y dolorosa espera

Después de 5 días del hundimiento del Repunte, familiares del tripulante, José Ricardo Homs, se entrevistaron con “el Retrato…” y reclamaron por el cuerpo del marinero. “Desde el lunes a la mañana tendría que haber estado acá, ahora ya no lo vamos a poder ver y despedir como corresponde”, señalaron entre lágrimas. A su vez, denunciaron las condiciones en que se encontraba la embarcación al momento de zarpar.

“Hace dos días que nos están diciendo que están trayendo el cuerpo y hasta ahora ( N. de R.: eran las 18 de este miércoles ) no hay novedades”, denunció Roxana Herrera, la mujer de Ricardo Homs, …” acompañada de los 7 hijos que tenía junto con el tripulante fallecido. A su vez, aclaró que ART es la responsable de trasladarlo a la ciudad.

En tal sentido, cuestionó que les dijeron que el cuerpo de José Homs “estaría en Mar del Plata para las 15 horas, luego lo prorrogaron para las 18 y después, para las 22 horas. Hasta el momento no hay novedades, no hay respuestas de nadie y seguimos esperando, estamos a la deriva”.

Entre los motivos que aducen de por qué no trasladan el cuerpo a la ciudad, señalaron: “Nos inventaron que había un piquete y que no podían pasar con la ambulancia, cuando sabemos que es mentira, porque a las ambulancias dejan pasar igual, como tampoco nos dijeron de viajar para ir a reconocerlo”.

Brenda, una de las hijas del marinero fallecido, entre lágrimas indicó: “Hasta el momento no sabemos si es mi papá. No lo vimos, lo vio el compadre de él, que lo reconoció en Trelew y firmó todos los papeles, porque a nosotros no nos permitieron viajar”.

“La familia del compadre de mi papá fue la que se movilizó, incluso el martes feriado hizo abrir el Registro Civil para terminar de hacer los papeles, pero el abogado de la empresa no ha hecho nada. Nos está mintiendo continuamente”, sostuvo Marcos, otro de los hijos del tripulante a “el Retrato…”

El Estado (municipal, provincial y nacional) brilla por su ausencia

Además, indicaron que Homs “estaba afiliado al Simape”, pero cuestionó que hasta el momento no han tenido “ningún llamado de ninguna autoridad provincial, municipal, nacional”. Solo han decretado tres días de duelo, pero a nosotros como familiares directos no nos han dicho nada”.

“Pablo Trueba estuvo con nosotros y amigos de mi papá, pero después nadie más se acercó. Vilma Baragiola dijo que iba a tratar de hacer algo, pero hace dos días que nos están diciendo que está en camino y todavía nada”, indicaron y aclararon que“supuestamente la ambulancia salió hoy de allá”.

“Queremos que lo traigan lo más rápido posible, desde el lunes tendría que haber estado acá y nos tienen dando vueltas continuamente”, apuntaron y agregaron: “La estamos pasando muy mal, son muchos días y tenemos información muy escasa. Hay mucha desprolijidad en todo”.

“A pesar del estado del barco salía igual, porque sino nos cagábamos de hambre”

Por otra parte, se refirieron a los problemas con los que contaba la embarcación y detallaron que “siempre había reuniones por el estado del barco” a la vez que resaltaron que “hay organismos que se tienen que ocupar de verificar el qué condiciones están los barcos. Alguien se tiene que hacer responsable. ¿Cuántas muertes más vamos a tener sino?”.

Y agregó que “supuestamente estaba todo bien, por eso salen, con la autorización de Prefectura incluso. Se mandan los papeles a Buenos Aires para verificar, pero lo único que hacen es cambiar la etiqueta de vencimiento”.

“A pesar del estado del barco salía igual, porque sino nos cagábamos de hambre. Lo único que le daban era lo mínimo. Ellos arriesgaron su vida para ir y para que por lo menos las familias podamos comer”, relató Brenda, entre lágrimas a “el Retrato…”

En relación a los pasos a seguir, indicaron que todavía no saben que van a hacer. “Primero queremos despedirlo, porque nos tienen hace varios días con esta historia. Después nos sentaremos como familia a hablar sobre qué hacer”, señalaron y agregaron que se encuentran en la misma situación que los otros marineros que no aparecieron.

Por último, cuestionaron que “el barco era preparado para merluza y no para langostino. No los adoptaron, sino que hacen un parche para que el barco salga del muelle. Siguen siendo los mismos barcos que hace 30 o 40 años atrás, pero con la diferencia que se terminó el recurso de la merluza”.

“Envían los mismos barcos a otras aguas que no están preparados. Son hechos para la merluza. Los remiendos que hacen son para sacarlos del muelle”, denunciaron los familiares del tripulante fallecido que tenía 7 hijos de entre 6 y 23 años de edad.