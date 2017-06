Ciano: “El Metrobus no es prioridad para los vecinos, es sólo una apuesta electoral”

“Cualquier persona con sentido común que recorra las calles de Mar del Plata se dará cuenta que no es momento para pensar en instalar el Metrobus”, dijo Ariel Cholito Ciano sobre el anuncio de las últimas horas que inmediatamente causó rechazo en la sociedad. “La gente ya esta cansada de que no se prioricen temas que son centrales y urgentes y que cualquier vecino puede identificar con sólo dar vuelta a la manzana”, expresó Ciano. “El Metrobus puede ser una alternativa para ser planteada en una Mar del Plata donde las calles sean transitables, los semáforos funcionen de forma sincronizada y los recorridos de los colectivos cubran las necesidades reales del usuario”, agregó el coordinador de la Escuela de Gobierno quien calificó a la propuesta “sólo una apuesta electoral”.

“Veo con preocupación que el Jefe Comunal desaproveche la presencia de la Gobernadora en la ciudad, pensando en gastar mas 500 millones de pesos para romper una calle como la avenida Luro que precisamente es una de las que en mejor estado se encuentra”, dijo Ciano quien reflexionó: “De qué sirve una obra multimillonaria del siglo 21 si en muchos barrios tenemos calles y alumbrado público de principios del siglo pasado”.

A su vez, el referente del Frente Renovador que integra a su vez 1País, lamentó que “este tipo de decisiones sean tomadas desde La Plata sin conocer lo que sucede en una ciudad tan importante como Mar del Plata, resultando más incoherente aún el pensar comenzar las obras en plena temporada, cuando deberíamos estar recibiendo cómodamente a los turistas con mejores servicios y una ordenada circulación. Lo dicho por el ministro Dietrich responde solo al marketing político y no se condice con la Mar del Plata de todo el año que viven y transitan más de 700 mil habitantes”. A su vez, se dirigió puntualmente al ministro de Transporte al comentar que “podría sorprendernos horas como está planteado”.