Rechazo: Juntan firmas bajo el lema ““Mar del Plata le dice no al metrobus”

Bajo la consigna “Mar del Plata le dice no al metrobus” se realizó una petición virtual para juntar firmas en contra de la implementación del mismo, según fuera anunciado oficialmente por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En tal sentido, a través de la plataforma online Changue.org y de manera anónima,quienes no están de acuerdo con que el Gobierno nacional invierta 615 millones de pesos en los 5,1 kilómetros de la red de metrobus en el microcentro de Mar del Plata ya comenzaron a firmar.

Entre los motivos que aducen para oponerse a la implementación del mismo remarcan la necesidad de invertir en el arreglo de calles, en salud, en generación de empleo y en mejoras en las frecuencias del transporte público de pasajeros, son algunos de los motivos.

“Porque necesitamos hospitales, salas de salud que están cerradas, que las calles no sean de barro, que las escuelas estén bien cuidadas y tengan calefacción, porque somos de las ciudades con mayor índice de desocupación, porque no se puede beneficiar a empresarios de transporte que no cumplen con las frecuencias, que no entran a algunos barrios, que inventaron choferes fantasma para justificar mayores subsidios”, señalan en la petición.

Y agregaron “porque el pasaje es caro, porque tenemos muchas otras prioridades y ningún colectivo tarda menos si antes no viene, como sucede aquí. Porque lo que aseguran funciona en Buenos Aires, no necesariamente va a funcionar en otras ciudades y porque Buenos Aires no debe ser la ciudad que modele a las otras”.

El metrobus contará con 9 estaciones en su recorrido, que irá por avenida Luro desde Jara hasta Buenos Aires, donde ocupará tres de los seis carriles disponibles para la circulación de los autos y sobre Peralta Ramos desde Sarmiento hasta la Diagonal Alberdi y tendrá 23 paradores con rampa y señales de braille.

Según explicó el intendente Carlos Arroyo, quien también estuvo presente en el acto oficial, las obras comenzarán en diciembre, aunque Marcos Peña señaló que podrían iniciarse en octubre. Serán precisamente 516 millones de pesos los que el Ministerio de Transporte de la Nación invertirá para ejecutar la construcción.