Coordinan acciones para profundizar los controles de seguridad vial

Representantes de la Municipalidad de General Pueyrredon y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reunieron, este viernes en instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo, con el objeto de establecer relaciones para coordinar acciones en un tema sensible como la Seguridad Vial. Posteriormente, el intendente Carlos Fernando Arroyo recibió en su despacho a las autoridades que llegaron a Mar del Plata, ya que por superposición de actividades no pudo hacerse presente en el COM.

Tras el encuentro con Juan Pablo Becerra, secretario de Coordinación Gubernamental del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y su jefa de Gabinete, Margarita Cejas, el secretario de Gobierno municipal, Alejandro Vicente, explicó que “hablamos sobre la implementación de operativos y controles de tránsito en la vía publica mediante puestos fijos y móviles desde la avenida Juan B. Husto hasta las playas de La Perla”.

Según precisó el funcionario municipal, la finalidad de los mismos es “desalentar las infracciones productos de exceso de velocidad y doble fila, por ejemplo” y enfatizó que “también habrá controles fijos de alcoholemia en distintos puntos de la costa”, en Sintonía con la decisión del intendente Arroyo, que la semana pasada entregó en mano al Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, un proyecto de Ley tendiente a establecer la Tolerancia Cero en relación al porcentaje de alcohol en sangre para la totalidad de los conductores en territorio bonaerense.

A la vez, Vicente expresó que “la Provincia se comprometió a dar personal e instrumentos que le permitan a la Dirección de Tránsito y los observatorios viales llevar a cabo los operativos”.

En la reunión, también se hicieron presentes el director de Gobierno, Emiliano Mensor, los directores de Tránsito y Transporte, Miguel Grassi Muñoz y Claudio Cambareri, Fernando Telpuk por el área de Seguridad, Marcelo Lencina y Gustavo Sammartino de la Policía Local, el vicepresidente del EMVIAL, Mariano Bowden, y representantes de la Jefatura Departamental de Mar del Plata.