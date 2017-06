Se disputó la fecha número 6 del Torneo Regional Pampeano A, en donde hubo nuevos triunfos de Sporting y Mar del Plata Club que le siguen sacando ventaja al resto. También victorias de San Ignacio y Sportiva.

En Tandil el equipo “Marista” consiguió su sexto triunfo consecutivo, en este caso fue 34 a 17 ante Los Cardos. Sporting sumó tries con Rodrigo Fernández Criado, Ignacio Castañón, Ezequiel Ortiz y dos de Federico Spinelli, en tanto que para el “Verde” las conquistas fueron de Nicolás Matti y Tomás Viñals.

En Santa Celina el que sumó su quinto triunfo fue Mar del Plata Club, que le ganó 50 a 19 a Universitario de Mar del Plata. Los tries del equipo de “Nona” Urrutia fueron obra de Guido Bertozzi, Emanuel Mendizabal, Leonardo Sestelo, Guido Zingale, Leopoldo Branderiz, Santiago Rodríguez, Juan Montone y Tomás Larraburu, en tanto que en Uni las conquistas de Joaquín González, Agustín Casanegra y Pedro Ferrari.

En Sierra de Los Padres hubo un parejo encuentro, pero finalmente Sportiva se quedó con el triunfo ante Comercial por 22 a 16. En los bahienses hubo un try penal, otro de Ignacio Ficcadenti y el restante de Facundo Zamora, para el “Celeste” el único try fue de Gerardo Vouilloz.

En Valle Hermoso el que sumó una nueva victoria fue San Ignacio, que le ganó 17 a 7 a Universitario de Bahía Blanca. El equipo de Fernando Contreras anotó dos tries, ambos de Juan Elvira, en tanto que en Uni el tryman fue Facundo Freire.



Torneo Regional Pampeano A

Comercial 16 – 22 Sportiva BB

Los Cardos 17 – 34 Sporting

Mar del Plata Club 50 – 19 Universitario MdP

San Ignacio 17 – 7 Universitario BB

Posiciones

Sporting — 29

*Mar del Plata Club — 24

Sportiva — 18

San Ignacio — 10

Comercial — 10

*Universitario MdP — 9

**Universitario BB — 5

Los Cardos — 3

*Un partido menos

**Dos partidos menos

Torneo Regional Pampeano B

Los Miuras 29 – 24 Santa Rosa

Biguá 8 – 14 Argentino BB

El Nacional 24 – 13 Los 50

Pueyrredon 27 – 19 Uncas

Posiciones

Argentino BB — 12

Biguá — 10

*El Nacional BB — 9

Miuras (J) — 8

Los 50 — 5

Pueyrredon — 4

*Santa Rosa — 0

Uncas — 0

*Un partido menos

Copa Imágenes MDQ M19

Comercial 16 – 20 Sporting

Los Cardos 41 – 14 Los 50

Universitario 45 – 12 Biguá

Villa Gesell – Mar del Plata Club (Suspendido)

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior

Campo de Pato 17 – 57 Mar del Plata Club (Intermedia)

Campo de Pato 7 – 35 Mar del Plata Club (Primera)

Comercial 7 – 24 Sporting (Intermedia)

Comercial 30 – 7 Sporting (Primera)

Universitario 19 – 25 Biguá (Intermedia)

Universitario 26 – 24 Biguá (Primera)

Unión del Sur 34 – 5 San Ignacio

Unión del Sur 20 – 5 San Ignacio

Copa Imágenes MDQ Desarrollo

Camarones 15 – 14 Gnomos

Miramar 14 – 12 Necochea

M15

Campo de Pato 14 – 81 Necochea

Miramar 17 – 17 Gnomos

Villa Gesell 5 – 7 Unión del Sur (Suspendido)

Universitario B 24 – 17 Uncas

M16

Universitario B 31 – 5 Uncas

M17

Miramar 19 – 7 Tiro Federal

Villa Gesell 45 – 0 Unión del Sur