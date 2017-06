Muchas victimas del incendio de Londres quedarían sin identificar

“Existe el riesgo de que no podamos identificar a todas las víctimas”, ha admitido el jefe de la policía metropolitana Stuart Cundy. Seis cuerpos fueron hallados fuera de la Torre Grenfell,mientras las otras 11 víctimas confirmadas estaban en el interior del edificio.

Al ser preguntado sobre cuál podría ser el balance final de víctimas, Cundy afirmó que espera que el número “no tenga tres cifras”. Familias enteras siguen desaparecidas y los medios británicos estiman que la cifra de fallecidos puede superar las 80 personas. Mientras, Theresa May anunció ayer la apertura de una investigación pública sobre el incendio, entre la indignación creciente de los vecinos.

Este viernes, por tercer día consecutivo, los servicios de emergencia seguirán buscando cuerpos en el interior de la torre Grenfell que fue devorada por las llamas el miércoles.

A falta de confirmación oficial sobre el origen del fuego, se cree que pudo haber sido causado por un fallo eléctrico en la nevera de un taxista etíope

El fuego fue aparentemente causado por un fallo eléctrico en la nevera de un taxista etíope, identificado por ‘The Daily Mail’ comoBehailu Kebede. El taxista de 44 años y padre de un hijo logró escapar a tiempo del pavoroso incendio, que causó al menos 17 muertos y 80 heridos, y se encuentra en un refugio provisional para los supervivientes de la tragedia.

A falta de una confirmación oficial sobre el origen del fuego, la hipótesis adelantada por varios vecinos cobra cada vez más fuerza.Behailu Kebede, que vivía en la cuarta planta, llamó a la puerta de su vecina Maryann Adam a las 12,50 de la noche para decirle que había un fuego en su cocina.

“Se veía un fuego pequeño porque tenía la puerta abierta y podía verlo desde mi casa, aunque no sonaba la alarma“, declaró Adam al tabloide londinense. “Recuerdo exactamente la hora porque yo estaba dormida y me despertó”.

Otra vecina, Eshete Meried, relató cómo el taxista dio el aviso a los vecinos y probablemente llamó a los bomberos (la primera llamada fue recibida a las 12,54), antes de abandonar el edificio cuando el fuego se propagaba ya a los pisos superiores.

Se desconoce si el taxista llegó a hacer algo para intentar sofocar el fuego; otros vecinos aseguran que le dio tiempo incluso a guardar sus pertenencias en una maleta antes de salir por las escaleras.

Según varios testigos, en menos de media hora el edificio entero estaba envuelto en llamas. Los vecinos hablan también del olor a plástico quemado con el que empezó todo y culpan al revestimiento de la fachada en la reciente remodelación de la torre.

‘The Daily Mail’ ha publicado varias fotos y detalles sobre la vida personal del taxista etíope, localizado en uno de los refugios habilitados para los vecinos evacuados.

“Estoy muy ocupado“, fue su respuesta a la llamada del diario. Otro amigo del taxista informó que la policía le ha interrogado para determinar la causa del incendio.

“Estoy indignado ante el hecho de que el incendio se propagara a de la manera en que lo hizo“, declaró Corbyn tras su paso por las inmediaciones de la Torre Grenfell. “Los residentes con los que me he encontrado están indignados también. Nadie respondió a sus preocupaciones y sus preguntas no han encontrado respuesta. Me han pedido que hable por ellos en el nuevo Parlamento y así lo haré… Hay miles de torres como esa en todo el país y la gente que vive dentro está asustada”.

Corbyn fue aún más allá y pidió que las casas vacías de los multimillonarios en Kensington y Chelsea sean “requisadas” para realojar las familias de la torre Grenfell. “¿Cómo es aceptable que Londres tenga casas de lujo vacías como inversiones en ladrillo, mientras la gente sin techo busca un lugar donde vivir?”, inquirió el líder laborista.

El alcalde de Londres, laborista Sadiq Khan, sintió sin embargo en piel propia la ira popular, a su paso por la iglesia metodista de Notting Hill. “¿Cuántos niños han muerto, Mr. Khan, y qué piensa hacer usted ante algo así?”, le preguntó espontáneamente un niño, Kai Ramos, que teme haber perdido varios amigos en el incendio.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa