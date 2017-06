Giri: “Cambiemos va a ganar las elecciones, pero hay que trabajar para que eso ocurra”

A dos meses de las PASO, el ex Secretario de Turismo de la ciudad, Emiliano Giri, se entrevistó con “el Retrato…”, aseguró que “Cambiemos va a ganar las elecciones”, pero que “si no hay un proceso interno, le va a costar mucho al Partido poder tener ese piso mínimo de 40 puntos que necesita en las elecciones” y remarcó que su intención “es ser candidato a concejal”.

En tal sentido, el dirigente expresó que el proceso electoral “es siempre un proceso lento. El frente de Cambiemos está conformado por una diversa cantidad de partidos políticos, donde todos tienen aspiraciones y derechos” a la vez que añadió que “justamente, esa diversidad, es la que enriquece el espacio y le ha dado en 2015 un volumen que le permitió haber ganado las elecciones en los tres ámbitos”.

“Son días intensos de definiciones, donde se está a la expectativa de ver de qué manera se define en el orden local si va existir la posibilidad o no de poder competir”, sostuvo el representante de Cambiemos y comentó que escuchó que “el intendente tiene intenciones de hacer una lista de unidad”.

“En Mar del Plata, como en otros distritos, es importante generar el proceso interno en los ámbitos locales. La interna no expulsa, sino que le permite a todos aquellos que tenemos expectativas de poder participar en una elección, someternos a la voluntad popular”, indicó y agregó que como en 2015 les fue bien en la ciudad con esa fórmula: “Deberíamos repetirla en 2017”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cuántas chances hay de repetir la elección de 2015 y ganar en los 3 espacios (Nación, provincia y ciudad) afirmó: “Cambiemos va a ganar las elecciones, pero tenemos que trabajar para que eso ocurra” a la vez que remarcó que “es muy importante que se le permita a todos los espacios expresarse democráticamente en un proceso interno”.

Y destacó la importancia de darle herramientas “a todos los espacios”, porque de esa forma “incentivas y motivas a las personas que están detrás para que se movilicen, militen y que de alguna manera, tengan la actitud que tuvieron los voluntarios en la campaña de 2015”.

Seguidamente, se refirió a la situación heredada en el país del gobierno anterior y comentó que “María Eugenia ha hecho un esfuerzo enorme para poder poner de pie a Buenos Aires y sacarla de ese lugar que en los últimos años la habían metido, donde se utilizó a la provincia como plataforma electoral para que Scioli sea electo presidente”.

“Lo que nos pasó a los bonaerenses es que nadie pensó en los ciudadanos, sino que pensaron en que la provincia se podía convertir en esa herramienta necesaria para poder aspirar a convertirte en presidente, pero se olvidaron que para serlo hay que gestionar”, afirmó.

Y destacó que Vidal “lo tiene en claro”, a la vez que resaltó que hoy hay un equipo en Nación, provincia y la ciudad trabajan en conjunto. “A nadie se le ocurre si la gobernadora aparece en cualquier diario enojarse y no darle fondos. La Nación y provincia son una misma cosa”, aseveró.

En ese sentido, indicó que “está claro que este del cambio que nos propusimos en 2015 se materializa” y agregó: “Tenemos la suerte de estar gobernados por personas que están preocupadas por la gente y no pendientes de la rosca política”.

La comunicación, un serio problema en Mar del Plata

“En Mar del Plata sigue habiendo un problema serio de comunicación en la gestión. Cuando políticamente no ordenas tus espacios y permitís la libre interpretación de las cosas, no hay diálogo ni aclaraciones, genera que haya malas interpretaciones, aunque también hay mucha operación mediática y política permanentemente”, puntualizó.

En relación a lo anterior, focalizó en la imagen que tiene el intendente en los marplatenses y señaló: “No quiero convertirme en un intérprete de lo que le pasa a la gente, uno tiene que escucharla y estar cerca para después analizar el mensaje e intentar resolver algo de lo que plantean, pero la realidad más que las encuestas, te la dan las elecciones”.

“Lo que va a elegir la gente en esta elección es si acompaña o no lo que el intendente Arroyo está haciendo. Si gana el frente electoral que el intendente promueve, significa que la gente lo está acompañado y si pierde significa que la gente no está contenta”, detalló Giri en diálogo con “el Retrato…”

Por otro lado, se refirió a su vuelta a la política, luego de la causa penal que se abrió en su contra, por la cual resultó finalmente sobreseído. “Uno se equilibra y es muy importante tener la cabeza ordenada para entender que cuando te tocó estar en ese lugar que te convertís en el centro de la escena negativamente, sino estás consolidado familiarmente, espiritualmente y sino haces un trabajo de sanación personal, es difícil”.

“Todas estas situaciones que la vida te está poniendo hay que aceptarlas y no te tenes que quedar adentro del pozo, tenes que salir, mirar para atrás y preguntarte que tenes que hacer distinto para no volver a repetir la situación que me tocó vivir”, manifestó el ex Secretario de Turismo.

Firme en su decisión de ser precandidato a concejal

Por último, en relación a la posibilidad de dar un paso al costado si le pidiera la gobernadora, remarcó: “Formo parte de un proceso político que se llama Cambiemos. Hoy no tuve ningún llamado ni del intendente ni de ningún funcionario provincial pidiéndome eso, si de acá al cierre eso se ve y hay razones objetivas para que eso ocurra lo vamos a evaluar”.

Y acotó que su intención y la del grupo que representa dentro del Pro, el movimiento FE, el sector republicano, el desarrollismo Pro y una cantidad de vecinos independientes de la ciudad “es ser pre candidato a concejal”, a la vez que destacó: “Tome la decisión de participar en política, porque Mar del plata está para mucho más y la única forma de transformar la realidad de la ciudad es a través del compromiso”

“Podes tomar la actitud de ser víctima o intentar hacerte cargo y ser protagonista. En la vida yo intento tener una actitud protagonista y esa actitud, me gustaría volcarla el día de mañana en mi ciudad”, concluyó Giri.