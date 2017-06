El intendente Arroyo presentó el nuevo código de publicidad municipal

El intendente Carlos Fernando Arroyo presentó este viernes en el Museo MAR el nuevo Código de Publicidad municipal. Este fue el segundo encuentro –el primero se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante mayo- y en el cual se les mostró a las agencias de publicidad y representantes del sector las ventajas y beneficios de este nuevo código reglamentado el cual permitirá atraer más inversiones y generar nuevos puestos de trabajo, de cara al resto del año y la temporada estival venidera.

En este marco, Arroyo manifestó que “en algún momento se decidió sancionar un código que, de alguna manera, limitaba enormemente el tema de la publicidad. Si bien algunas cuestiones como las referidas a la seguridad nunca fueron discutibles, lo cierto es que tal como se lo encaró en la administración anterior, se convirtió a la ciudad en un lugar triste, sin luz y se perdieron 11.000 puestos de trabajo. Esta no es la ciudad que nosotros queremos; Mar del Plata es –le guste o no les guste a muchos- la ciudad luz de Sudamérica. He viajado a distintos lugares y personas que no viven en Mar del Plata pero que han estado aquí me manifiestan una y otra vez que quedan alumbrados por la belleza de la ciudad”.

Además, el jefe comunal agregó que “esta ciudad merece, como las mejores ciudades de otros países, tener más luz, vida, trabajo, actividad comercial y más publicidad. La sanción de este Código, que fue realizado por la arquitecta Patricia Leniz y la colaboración de otros concejales y de la oposición, es de avanzada y va a permitir inversiones en Mar del Plata, iluminar la ciudad y que se convierta en la ciudad luz que todos queremos”.

“Necesitamos generar fuentes de trabajo y este es el camino; el camino no es cerrar puertas de los comercios. Tenemos que empezar a pensar como se piensa en el siglo XXI, con criterios abarcativos. Necesitamos que todos tengan las mismas posibilidades y los mismos accesos. Por eso, en mi gestión, voy a luchar y por eso estamos hoy presentando este Código que es un orgullo de los concejales y del equipo de gobierno que me rodea”, concluyó el Intendente.

Arroyo estuvo acompañado por la concejal Patricia Leniz (impulsora del proyecto de Ordenanza); el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el subsecretario de Inspección General, Emilio Sucar Grau; entre otras autoridades municipales y representantes del sector publicitario.

ALCANCES DE ESTA NUEVA PROPUESTA

En la ocasión, se dieron a conocer los detalles de esta nueva propuesta la cual fue puesta en vigencia a través del Decreto Nº 757/2017 firmado por el Intendente y que reglamenta la Ordenanza 22.920.

La finalidad de este proyecto es el eficaz resguardo de la estética y el paisaje de todos los sectores de la ciudad y la preservación de los valores culturales, históricos y patrimoniales de Mar del Plata. En su normativa establece las condiciones para el ágil otorgamiento de los permisos de desarrollo publicitario, regulando minuciosamente un sistema en el cual la Administración Municipal será colaboradora del desarrollador publicitario para impedir que la burocracia conspire contra el espíritu que posee este nuevo Código.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, expresó que “la Ordenanza y el Decreto reglamentario del nuevo Código tiene una finalidad: proceder a tener un desarrollo publicitario y que la publicidad sea una industria. El objetivo es, también, preservar la estética y el cuidado de valores culturales y patrimoniales de la ciudad. En este Código se establecen pasos ágiles para evitar que los actos burocráticos que desalienten a los inversores”.

Por último, la concejal Patricia Leniz explicó: “Este era un proyecto de campaña. Queremos que las empresas vuelvan a invertir en Mar del Plata. Necesitamos recuperar las empresas que se fueron, queremos generar vínculos de confianza para que vuelvan a invertir a la ciudad. Proponemos recuperar las grandes y pequeñas empresas para que sean multiplicadores de trabajo. Confíen y vuelvan a invertir en Mar del Plata, una ciudad que necesita salir adelante”.

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

Con el objetivo de brindar más información, los objetivos y alcances del nuevo Código de Publicidad, desde el Municipio se ha creado un sitio web para este fin: mardelplata.gob.ar/codigodepublicidad. Allí, los interesados pueden conocer los detalles de la nueva normativa como por ejemplo la Ordenanza sancionada en noviembre de 2016, los elementos y tipos de soportes, los procedimientos de inscripción, otorgamiento y/o autorización de permisos, las prohibiciones que contempla el nuevo Código, así como un lugar para preguntas frecuentes.

Al respecto, la concejal Leniz remarcó que “buscamos crear una pagina web con una fácil comunicación, donde está la Ordenanza 22.920 sancionada, la definición y alcances de autoportantes, así como los tipos de elementos. Es una web práctica para leer e interpretar bien la ordenanza sancionada”.

DETALLES DE LA NUEVA NORMATIVA

Las zonas prohibidas para la colocación de autoportantes (aviso o letrero que requiere de una estructura particular con base de sustentación propia) tanto sobre terrenos de propiedad privada como azoteas o techos.

En cuanto a la cantidad de elementos por comercio, en el exterior, de acuerdo a la morfología de la fachada, se podrá colocar uno por cada tipo de elemento siempre que sean autorizados. En el interior del local no hay límite, ni se requiere autorización ni pago.

La superficie del elemento se mide por el área del polígono que lo circunscribe. Los elementos publicitarios frontales pueden contar referencias a la actividad o nombre de fantasía y permite el sponsoreo de marcas relacionadas hasta el 50 %. No se permite más de un frontal por cada fachada y deben colocarse exclusivamente en planta baja, a excepción del local que se encuentre habilitado en el primer piso. En ningún caso se podrá combinar carteles horizontales con los verticales. Los establecimientos que superen los 500 m2 y que tengan ingresos peatonales por distintas calles, podrán colocar estos elementos publicitarios por cada acceso peatonal.

Mientras que los elementos publicitarios salientes pueden contar con mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada y permite el sponsoreo relacionada con la actividad. Tendrán una superficie máxima de 1 m2. La saliente máxima permitida es de 1 m. Estos elementos serán doble faz. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2.40 m medidos desde el nivel de la acera. Se exceptúan los siguientes elementos: en farmacias y veterinarias (cruz); cocheras y garajes (E) y cajeros automáticos (pastilla identificadora).

En la presentación, también estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; el secretario de Desarrollo Productivo, Ricardo De Rosa; la secretaria de Cultura, Silvana Rojas; el titular de Seguridad, Fernando Telpuk; la presidenta del EMTUR, Gabriela Magnoler; el vicepresidente del EMTUR, Jorge Zanier; la subsecretaria de Educación, Susana Rivero; el director de Inspección General, Luis Melo; la directora de Defensa del Consumidor, Verónica Tambascia; el director de Gobierno, Emiliano Mensor, entre otros.