Marplatenses se movilizaron en contra de la baja de las pensiones por discapacidad

Motivados por la baja de 70 mil pensiones por discapacidad por parte del gobierno nacional, miles de personas se manifestaron en las puertas del municipio de General Pueyrredón en repudio de esta medida. “Estamos viviendo un genocidio silencioso”, apuntó Carlos Mattos, integrante del Consejo Municipal de Discapacidad.

En tal sentido, Carlos Mattos, integrante del Consejo Municipal de Discapacidad, expresó: “Estamos peleando por la restitución de las pensiones que injustamente fueron derogadas aplicando un decreto inconstitucional de la época de Menem. Estamos siendo víctimas y si esto no se revierte, estamos viviendo un genocidio silencioso”.

“Hay personas que hoy no tienen rehabilitación, co mo también hay compañeros que no pudieron acercarse, porque no pueden trasladarse. Están tratando de invisibilizarnos de diferentes maneras”, sostuvo el referente.

Y apuntó que “si a una persona que va manejando y se lleva por delante a otro, le sacan el registro, no por eso se lo sacan a todos”, a la vez que remarcó: “A las personas con discapacidad se nos está estigmatizando”.

A su vez, cuestionó los dichos de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti: “Es llamativa escucharla, porque ella también tiene una discapacidad y se atreve a hablar en nombre nuestro” y agregó que el plan al cual se refirió la funcionaria nacional “no tiene misión ni objetivos ni explicó de qué forma se va a ejecutar, ni el presupuesto o el tiempo de ejecución. Demagógicamente ahora toma la bandera de la discapacidad cuando siempre habló en tercera persona. Ella negó su discapacidad y decía que era una mera accidentada”.

“Defendamos nuestros derechos. Argentina entró en el modelo social de la discapacidad, modelo que a este gobierno no le importa ni reconoce, suspenden las pensiones mientras desgravan a las mineras”, sostuvo Mattos y se refirió a “ir más allá” de que las pensiones vuelvan atrás. “Tenemos que lograr la universalización de la discapacidad”. Seguidamente, concluyó: “Sigamos compañeros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Los dolores que quedan, son las libertades que faltan”.

“Este gobierno no tiene interés en la discapacidad”

Por su parte, Silvina, una de las representantes de la ONG con personas con discapacidad de la ciudad de Mar del Plata, manifestó: “Tenemos derecho que el Estado nos respalde. No solamente quitaron las pensiones, sino también el programa federal Incluir Salud”.

Y añadió que hoy le sacaron a estas personas “no solo los miserables $4.400, sino también el acceso a la medicación, a los tratamientos de rehabilitación y a todo. No estamos hablando solamente de dinero, sino de un montón de cosas más”.

A su vez, explicó que la pensión se otorga a través de una sumatoria de trámites “para lograr obtener un beneficio que es un derecho”, pero apuntó que hoy “con un plumazo” les sacaron todo.

“Antes de hacer una quita como la que hicieron, lo único que pedíamos era una evaluación previa d e cada una de las situaciones, pero lamentablemente esta gestión y este gobierno no tiene interés en la discapacidad”, manifestó la representante de la ONG y añadió que “no hay políticas sociales”.

Además, cuestionó el no otorgamiento del certificado de discapacidad, la falta de transporte público en la ciudad con accesibilidad para todos y “la falta de política en discapacidad”, a la vez que destacó que “la mayoría de las cosas no se están cumpliendo” y que se encuentran a la espera de una reunión con el intendente.

“Es lamentable que estemos acá, pero es nuestro derecho exigir que cumplan con lo que la constitución dice: la persona con discapacidad necesita igualdad de condiciones y no tenemos nada. Vamos a seguir en la lucha”, concluyó.

Por su parte, Quique Gulgielmotti, señaló en diálogo con “el Retrato…” que se hizo presente en la manifestación “frente a una tremenda agresión que implementó el gobierno nacional, típica de los gobiernos nazis, que consideraban como infrahumano a los discpacitados, las personas con síndrome de down, dementes, comunistas y ellos hacen lo mismo. Han metido la mano en un lugar muy sensible afectando a miles de personas”.

“La pensión para una persona es un sustento muy importante que le ayuda a resolver una parte pequeña de la problemática grande que tiene que afrontar ydentro del cuadro que estamos viviendo en el país”, afirmó y añadió que en su caso en particular no se hizo presente “solamente por la falta de una pierna” que le amputaron hace un tiempo atrás, sino “porque no vamos a permitir nos quiten las conquistas que hemos logrado después de tantos años de lucha”.

La manifestación fue convocada por las redes sociales a nivel nacional bajo el lema: “Marcha para que no quiten las pensiones por discapacidad” y tuvo se réplica en Mar del Plata, reuniendo a una gran cantidad de vecinos en la intersección de Luro y Mitre.

El gobierno nacional utilizo un decreto de 1997 para justificar la baja de pensiones no contributivas por discapacidad. El recorte implica menores pensiones otorgadas y mayores bajas por supuestas irregularidades.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad, aunque no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno. Lo que demuestra una falta de criterio ante una medida que debe revertirse de manera urgente.