Caso Ramos: Orsini denunciará al fiscal Pablo Cistoldi por falsedad ideológica

El letrado de la familia Franco, Maximiliano Orsini, denunciará en las próximas horas al fiscal Pablo Cistoldi, titular de la Fiscalía 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata. El letrado sostiene lo acusa de “ haber falseado parte del acta correspondiente al juicio abreviado en el marco de la causa donde se beneficiará al ex piloto de TC Eduardo “Lalo” Ramos, evitando un juicio oral, ideado por la figura del mencionado fiscal y la defensa del ex campeón de automovilismo.

“En el acta del juicio abreviado, el Dr. Pablo Cistoldi, falseó la verdad respecto a la intervención que tuvo el letrado, Maximiliano Orsini, en el marco de la supuesta negociación que hubo con el concejal Juan Aicega”, sostuvo el particular damnificado quien aclaró “me reuní en una sola oportunidad a pedido del edil Aicega, del cual existe un respaldo telefónico (mensajes a través de WhatsApp), la misma se llevó a cabo en febrero pasado donde como amigo del ex piloto Eduardo “Lalo” Ramos, intentó acercarse para solucionar el tema y evitar el juicio oral. Luego de fracasar el encuentro, con el consentimiento de Rocío Dusek (la madre del menor afectado en el siniestro vial), y donde la señora Dusek decidió no formar parte de esa reunión y de ninguna manera existió otro encuentro con concejal Aicega”.

Acto seguido, Orsini aseguró que “el 29 de marzo, al cumplirse un año del siniestro vial, una vez más Aicega se comunicó mediante la misma vía, a lo que le respondí que la reunión sería imposible que se lleve adelante ya que la señora Dusek no estaba de acuerdo con que se realice”.

En tal sentido, el particular damnificado sentenció que “el fiscal de la causa Pablo Cistoldi, tal como cuenta en el acta del juicio abreviado, declara falsamente que me reuní en tres oportunidades con Aicega y que lo convoqué, eso es totalmente falso” y aclaró que “lo que quiere Cistoldi es tratar de legitimar su reunión a espaldas de la familia del menor afectado con el concejal Aicega”.

Orsini precisó además: “Cistoldi lo quiere legitimar porque él fue quien le informó a la madre del menor que se reunió con el señor Aicega, y ésta le dijo en la Fiscalía 11 delante de la asesora de menores Silvia Fernández, que era un corrupto y que no entendía porque tenía que reunirse con Aicega a espaldas de ella”.

Asimismo, el abogado de la familia Franco, resaltó que “Cistoldi lo convocó al concejal Aicega por su cuenta, cuando éste se presentó como amigo y abogado que se haría cargo del expediente Civil y Comercial `Franco Enzo contra Ramos Eduardo Germán´. Además, tampoco figura como codefensor penal, es decir que el fiscal Pablo Cistoldi, se reunió con un tercero ajeno al proceso por motus propio, sin el pedido de la familia”.

Finalmente, el letrado subrayó: “llama la atención esta falsedad por parte del mencionado fiscal que lo manifiesta en forma unilateral en un acta de juicio abreviado, y por ende será denunciado por falsedad ideológica ante la Fiscalía General y ante la oficina de Control Interno de la Procuración bonaerense, no solo por la familia sino por el particular damnificado, ya que evidentemente lo único que intenta hacer el legitimar su oscura reunión a espaldas de la familia Franco”.