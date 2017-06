Caso Gianelli: Realizarán una manifestación pidiendo Justicia

Después de la resolución del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del Plata por la cual absolvió a la docente de música Analía Schwartz de los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, familiares y amigos de las víctimas del caso Gianelli realizarán este lunes a las 17,30 una nueva concentración en San Martín y Mitre para pedir Justicia.

Con la consigna de llevar velas, que serán encendidas durante la movilización “para iluminar simbólicamente el relato de nuestro hijos”, los 88 padres de los colegios Gianelli y Fleming decidieron volver a convocar a la comunidad a sumarse a su reclamo, convencidos de la veracidad del relato de sus hijos.

En ese contexto, los papás expusieron: “Pedimos a la sociedad que nos acompañe, esta lucha no termina con una absolución. Corrompieron lo más preciado que tenemos, les quitaron el derecho de tener una infancia feliz”.

“La acusada se regocijó en una batalla que cree ganada, cuando aquí no gana nadie. Lo que hizo no se repara, solo se puede tener un poco de alivio con Justicia y el apoyo de cada uno de ustedes. A 44 niños le dieron la espalda, hicieron oídos sordos a sus relatos envueltos de miedo y valentía”, relataron.

Por último, indicaron que “podrán comprar a los jueces, pero no a nosotros. Hicieron un juicio que no existió porque desde el primer día tenían una posición tomada.Somos padres pidiendo Justicia por sus hijos, te pedimos que vos no les des la espalda, sus voces aun se escuchan y tenemos el deber de hacerlas oír lo más lejos posible“.