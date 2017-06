Broncas durante la moción de censura de Podemos;”Payaso”, “Cógete un diccionario”: las voces que no se escucharon

La doble jornada en la Cámara Baja para debatir y luego votarla moción de censura presentada por Podemos, significo durante las 18 horas que se escucharán voces provenientes de las diferentes bancadas, azuzando o reprobando al orador de turno.

Algunos lo hicieron con una dialéctica estrictamente parlamentaria, otros con inusitada violencia y por momentos lo hicieron con más comedimiento, con más mesura.

Pero durante toda la moción de censura de Podemos, los rumores y los gritos desde las bancadas de los partidos políticos fueron continuos. Hasta en 23 ocasiones, el primer día , tuvo que pedir silencio Ana Pastor,presidenta del Congreso. El diario de sesiones de la Cámara, gracias al trabajo de las taquígrafas, permite conocer la bronca que no se escuchó.

La transcripción está jalonada de la palabra “Rumores”, que aparece con mucha asiduidad, y ante la imposibilidad por el murmullo reinante de saber qué es lo que se decía exactamente desde las bancadas.

Los momentos de más tensión y más dialéctica bronca se produjeron durante el turno de Ciudadanos y PP. Ahí, los decibelios alcanzaron importantes picos. “¡No mientas!”, gritó un diputado sin identificar cuando Pablo Iglesias, en su respuesta a Albert Rivera, definió al PP como “formación política que ha sido calificada por los jueces como una organización para delinquir”. Cabe concluir que era del PP, porque en ese mismo momento se recogen “protestas por parte de los señores Hernando Fraile y Martínez-Maíllo Toribio“.

“¡Cógete un diccionario!”, fue lo que le dijo la diputada del PP Celia Villalobos a Iglesias en un momento de su intervención, lo que obligó a intervenir a la presidenta del Congreso para apercibirla. “Señora Villalobos, por favor, se le oye lo que dice usted aquí; imagínese en el resto”, dijo Pastor.

“Cómo habrá tenido que ser lo que ha dicho Celia Villalobos para que le llame la atención la presidenta de la Cámara”, añadió Iglesias, lo que provocó risas.

Pero el rifirrafe siguió. Pastor pidió a Iglesias que utilizase la tribuna como orador. “¡Sí, no como payaso!”, profirió un diputado sin identificar, causando rumores y risas.

Venezuela, como era de esperar, también se utilizó como arma política durante el debate. En un momento dado, Iglesias expone: “Ya sé que ustedes se mueren de risa cuando hablamos de pobreza infantil porque deben pensar que no existe”. Hay aplausos desde la bancada de Unidos Podemos, pero un diputado grita: “Habla ahora de Venezuela”.

Pero desde el partido que lidera Pablo Iglesias también se escucharon gritos durante el debate. A propósito de la donación económica de Amancio Ortega para equipos en los hospitales, Iglesias le pidió al “señor Hernando, que se ocupe de usted la sanidad pública no la generosidad de un millonario, algunas de cuyas empresas han sido investigadas por no pagar impuestos. Me parece bien que los millonarios…”. En este momento hay muchas protestas y rumores. Una diputada del PP pronuncia palabras que no se perciben. A quien sí se le escucha es el diputado de Unidos Podemos Delgado Ramos: “¡Que pague, coño, que pague, que es lo que tiene que hacer!”, dice sobre Amancio Ortega.

La intervención del portavoz del PP Rafael Hernando causó mucho revuelo en el Hemiciclo. Sobre su alusión a la relación sentimental entre Iglesias y Montero no se recoge ninguna queja o protesta concreta. Sí que durante la enumeración de casos que el PP consideraba irregulares en las filas deUnidos Podemos, durante la enumeración, un diputado grita “¡Púnica!” y cuando Hernando dice que Carolina Bescansa “ha sido acusada de cobros irregulares como autónomo mientras ocupaba cargos públicos”, ésta exclama: “¡A los tribunales!”.

En la primera jornada, cuando Irene Montero acaba su discurso y regresa a su escaño, se funde en un abrazo con Iglesias, momento en el que en el Congreso se escuchó un sonoro “¡Oh, qué bonito!” pronunciado por varios diputados del PP.

