Pulti se tiene fe y vuelve a sus orígenes: Vá con la boleta corta de Acción Marplatense

Acción Marplatense, el partido vecinal que dejó el poder a finales de 2015, anunció que irá con la boleta corta “con la que ganamos en 2007” de cara a las PASO

“Acción Marplatense con sus precandidatos: Leandro Laserna, Francisco Morea, Marcelo Artime, va a ir a elecciones con la lista vecinal, con la lista corta del partido de la ciudad, AM no ha hecho alianzas”, lanzó el principal orador, el ex intendente Gustavo Pulti.

En el marco de una conferencia de prensa, el ex intendente reconoció desaciertos e invitó a la ciudadanía a participar de un acto de lanzamiento, esta tarde en el Radio City. Dijo que “para poner a la ciudad de pié no sobra nadie, hacen falta todos”.

Como autocrítica, el líder del Partido dijo que “la gente pensó que nos queríamos nacionalizar, que nos queríamos ir de Mar del Plata, nuestra principal autocrítica se traduce en la decisión de ir con la lista vecinal”. Asimismo, agregó que “AM no puede permitir lecturas confusas, nuestro partido se aboca a la ciudad”.

Evitó confirmar si será candidato y si competirá en las PASO con el sector de Santiago Bonifatti. “Yo no busco un lugar para mí, yo busco un rumbo para Mar del Plata. Nos debemos a esta ciudad, estamos siempre enamorados y vamos a seguir trabajando, todos los días, por la ciudad que soñamos”.

En referencia a la gestión actual, Pulti dijo que “hoy la vemos (a la ciudad) con los brazos caídos y como desconcertada frente al desconcierto. Los vecinos saben lo que quieren pero notan que el timón anda sin brújula”.

Asimismo, aseguró que “no hace falta un mesianismo personal ni figuras providenciales, ya no es hora de personalismos sino de equipos, proyectos y experiencia”.

A su turno, Artime se refirió a la unión con el socialismo, dijo que “siempre que se hacen acuerdos quedan personas no conformes o no dispuestas a tirar para el mismo lado, poniendo a Mar del Plata primero”.

Leandro Laserna habló de los adversarios políticos, aseguró que “el único adversario de los marplatenses es la falta de gestión, la falta de Polideportivos, de Orquesta Juvenil, de talleres en los barrios, ese es el adversario de este equipo y de la gente”.