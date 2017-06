El fiscal Pablo Cistoldi se reunió con la mamá de Lucía Bernaola

Después del accidente automovilístico ocurrido en la costa de la ciudad que terminó con la vida de la joven de 14 años, Lucía Bernaola, el fiscal a cargo de la investigación,Pablo Cistoldi (FOTO), expresó que se reunió con la mamá de la joven y omitió referirse a las exposiciones mediáticas de la familia: “No quiero hacer de estos hechos ni de estas investigaciones un show”.

En tal sentido, Cistoldi indicó que “el primer propósito que tenía la mamá de Lucía era conocernos. Vino la mamá con otra de las hijas, Sofía” y añadió que Verónica “pudo conocer algunas cosas de la investigación”, pero que prefiere “ser respetuoso con los tiempos de la familia”.

“Tuvimos una conversación en muy buenos términos, desde el punto de vista humano, de persona a persona. Poder saber quién está trabajando el caso de su hija, es una necesidad lógica, no puede pedir menos una mamá”, señaló.

A su vez, se refirió ante la pregunta de la prensa a las apariciones mediáticas de Verónica Borelli y comentó: “Si nosotros nos enredamos en el chisme no vamos a poder trabajar, nosotros estamos investigando y cuando tengamos tiempo y podamos dar una información útil que creamos que le puede servir a la sociedad, la vamos a dar”.

Y añadió: “Si es para entretener no, porque no quiero hacer de estos hechos ni de estas investigaciones un show o entrenamiento. Me rebelo determinantemente contra eso”, sostuvo el fiscal a cargo de la Fiscalía de delitos Culposos.

Por último, el Doctor Cistoldi manifestó a la prensa: “Tratemos de que esto sirva para cuidar la vida de otros chicos y no para quedarnos indignados en la vida que vivimos”.