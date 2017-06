Dramática “Carta Pública” de un papá que no podrá ver a su hijo el Día del Padre

El domingo se celebrará en nuestro país el Día del Padre. Para Norberto Duaip (FOTO) seguramente será una de las jornadas más tristes de los últimos años. La separación con la madre de su hijo terminó en Tribunales y hoy la Justicia, que tiene sus tiempos, impedirá en función de los tiempos legales, que el pequeño de 5 años y 6 meses no la pase con su papá.

Duaip, cansado de la burocracia tribunalicia, hizo una Carta pública destinada a la titular del Juzgado de Familia N°2, Sara Andrea García Marcote donde narra la situación de dolor y angustia vive en víspera de aquella celebración , la que seguramente lo encontrará alejado de lo que afirma ama mas en la vida: su hijo.

En la carta afirma textualmente:

“Señor Jueza del Juzgado de Familia N º 2

Sara Andrea García Marcote:

No le hablo como un expediente más, lo hago desde el lugar más vulnerable y humano que tengo, mi título más importante, mi fortuna más grande, le hablo como papá.

Papá de un amor que tiene 5 años y 6 meses, que cambio mi forma de ver la vida, que se convirtió en mi razón de existir desde el momento que lo vi por primera vez.

Hoy llevo 22 días sin ver a mi hijo, en el mes de marzo pase 21 días sin él, porque su madre se niega a entregarlo, y solicita la suspensión del régimen de visitas, y mientras yo espero que eso se resuelva pasan los días, y nadie advierte que hay un nene que esta sin ver a su papá, nadie “sanciono” a la mamá por hacerlo durante ese tiempo, y hasta ahora nadie dijo “Sra. mientras se resuelva no puede impedir el contacto”.

No puedo entender de tiempos procésales, de espera, de pases, demoras por falta de personal, traslados, porque está el bienestar de mi hijo en ese ida y vuelta, en cada una de esas cosas siento que su mamá y yo estamos tirando cada uno del brazo de él, y no quiero partir al medio a mi hijo, quiero disfrutarlo sano, y libre, que pueda ser feliz con su mamá y conmigo, que el crezca con seguridad, sin temor a que un día estoy y luego desaparezco semanas, y nuevamente vuelvo, siempre me hablaron que lo mas importante es el Interés Superior del Niño, parece que eso solo vale para la madre.

Las consecuencias de la separación con la madre de mi hijo, hicieron que él quedará en el medio, lo más importante que tenemos nosotros como personas, queda como trofeo de guerra, y no quiero eso, mi hijo no será trofeo mío, ni de su mamá, soporte todo tipo de ataques, ofensas, insultos, maltratos, pero fue mas fácil por mi condición de hombre ponerme en un lugar que no solo no es cierto, sino que me siento absolutamente acorralado, que yo intento seducirla, que manipulo su actuar, que soy violento, solo ven al hombre, pero no a una mujer que insulta, ataca, que comete un acto tan violento como impedir que vea a mi hijo, por decisión de ella, sin importar lo que usted resuelva, porque seguramente si yo me presento a retirar a mi hijo para cumplir con el acuerdo firmado, vuelven de nuevo a decir que soy violento, que ataco, y es así como uno para evitar ser el malo de esta historia inventada, se aleja, espero que Ud. alguna vez pueda recibirme y me expliqué porque la justicia es así, porque Ud. con su silencio avala el impedimento de contacto, porque lo único que logran es esto, que un padre decida que es preferible dar un paso al costado, antes de continuar probando o dando examen que soy un buen padre, mientras un menor esta en el medio de esta “batalla”.

Resulta tan extraño que la misma persona que pide la suspensión del régimen de visitas, que no haga que mi hijo me llame, pero si me envié mensajes de textos, con pretextos totalmente absurdos, eso Ud. no lo ve?, si yo soy tan peligroso para mi hijo para llegar al extremo de pedir la madre que no lo vea, como se entiende que me siga escribiendo?

No sabe lo que es hoy levantarse y no verlo, no prepararlo para llevarlo al jardín, servir su desayuno, mirar sus juguetes y sentir su risa, la noche se convirtió para mi en el momento más triste, sentir la casa vacía, sintiendo que falta el y su sonrisa.

Mi condición de “hombre” hace que yo tenga todo el tiempo que demostrar que puedo cuidarlo, se me pone limitaciones, horarios, pero a la mujer no se le pregunta quien lo cuida, donde lo lleva, con quien, no todos los padres son peligrosos, ni todas las madres son buenas.

Incansablemente le presente pruebas que el problema no era mi hijo y yo, sino que era un problemas de adultos, pero el único que se perjudicó en eso fue un niño, que sabe que sus padres están enfrentados, que discuten aun estando separados, y me canse de demostrar que puedo cuidar a mi hijo, al igual que su madre a quien jamás se le impuso ningún tipo de cláusula, ni prohibición, es su mamá jamás podría dañarlo, como yo tampoco podría poner en riesgo a quien mas amo, es parte de mi respiración, de mi existir.

Lo que no entiendo Señor Juez porque Ud. pone tan en duda como me desenvuelvo como padre y debo justificar cada movimiento que hago con mi hijo, pedir autorización para realizar un viaje de 4 días, para pasar alguna noche y/o horas de más.

Se me cuestiona, quien lo cuida cuando está conmigo, a donde vamos, que hacemos, ahora lo que hago con el esta mal, pero son las mismas actividades que hacia cuando estaba junto a su madre, no modifique mi forma de vida, como para que me hablen que no conocen los ámbitos en los cuales me desenvuelvo.

Yo no pongo ninguna limitación, en ningún momento impedí que mi hijo viajara con su madre, es mas tal vez lo hizo durante los días que esta con ella y yo no tuve conocimiento, como tampoco sé si ahora va al jardín, si se enfermo, o si esta en Mar del plata, no limite que la acompañe a realizar una actividad, jamás pregunte quien cuida a mi hijo cuando no esta con ella, porque debo yo si explicar todo, siento que es solo por ser hombre, que no existe tal como mencionan una igualdad de genero, Ud. misma en su Juzgado me marco todo el tiempo que lo que hace una mujer siempre tiene un justificativo, o porque esta dolida, o no supero la separación, pero si lo hace un hombre debe ser “castigado”, puesto bajo la lupa de la observación, rendir examen y estar todo el tiempo a prueba.

Le pedí de manera privada el cambio de un fin de semana, lo cual ella respondió “no hay cambios” por lo que me hizo esperar quince días para compartir el fin de semana con mi hijo, le hice el pedido formal a Ud. y no me dio ninguna respuesta, porque no pudo Ud. decir, es fundado lo pedido por el papá, y ordenar el cambio.

Si publico una foto en una red social con mi hijo, es tomada por su mamá, para seguir alimentando una historia que no existe, diciendo que la provoco, y presentando en el expediente recortes de la realidad, nadie puede decirle “Sra. este es él limite”, “Sra. hable de su hijo, no opine de nada mas”, “Sra. no le escriba salvo que sea por su hijo”.

Hoy estoy acusado, injustificadamente de “secuestrador” de mi hijo, que lo retuve indebidamente, ya que eso es lo que hizo circular por redes sociales la madre de mi hijo, algo que falta a la absoluta verdad, cuide a mi hijo durante 4 días mientras estaba enfermo desde el día 18 de mayo cuando lo retire del jardín con fiebre, lo lleve la madrugada del 19 a la guardia de la Clínica del Niño, se lo hice saber a su madre, ese día no había clases por alerta meteorológica, por lo que le informe que nuestro hijo se quedaría conmigo, ya que lo retiraba a las 12hs del día viernes para reintegrármelo el día sábado a las 10hs, la Sra. mantuvo contacto telefónico con el todos los días, ella misma fue quien obtuvo un turno para que lo lleve ese viernes al pediatra, estuvo informada de todo lo que pasaba con la salud de nuestro hijo, no solo por llamados, sino también por mensajes, pero miente diciendo que “recupero a su hijito”, me pregunto de donde lo recupero, si sabia donde estaba, si hablaba telefónicamente con nuestro hijo todos los días, y hasta el la invito a ir cenar con el a un local de comida rápida el día sábado y ella le dijo que no podía, como le explico a los padres de los compañeros de jardín que todo eso es mentira, porque toda esa falsa divulgación hace que existan personas que involucandrose en esta historia, ofrecen “un tiro a quien corresponda” y otros que redoblan la apuesta “mejor que sean tres”, se imagina el escándalo que sería si yo permito ese tipo de comentarios sobre una mujer, sobre la madre de mi hijo más aun basado en una mentira, no vi que Ud. me protegiera y ordenara una restricción de acercamiento de la Sra. para conmigo, o de todas estas personas que ofrecen “tiros”, es Ud. responsable donde está ahora mi hijo, mientras no está conmigo, por el silencio que Ud. mantiene.

Cuando pasaron los 21 días sin ver a mi hijo, nadie me brindo una respuesta, pedí medidas cautelares, pero solo me respondieron que esperara a la audiencia, nadie impuso una sanción a la madre de mi hijo por impedir el contacto, nadie le expresó que eso no se puede hacer, que es un delito y hoy nuevamente estoy en esa situación, ella decidió no entregarlo mas, yo no la acuse de secuestradora, cuando incumplió todo lo firmado.

Pero yo hoy tome la decisión más difícil de mi vida, no tiro más del brazo de mi hijo, se termino el Juicio de Salomón para mi, no quiero pelear más con su madre, no quiero que él esté en el medio de esta guerra, hoy le digo Su Señoría acá tiene mi título más importante, acá tiene mi amor más profundo, le dejo acá en su escritorio al Papá, cuide de mi hijo, resguárdelo, dígale que su papá lo ama, que no se olvida de él, pero quiero que viva en paz que siempre estaré esperando que venga a golpear la puerta de nuestra casa, que la tendré siempre lista para recibirlo, que sigo comprándole cosas para su habitación, que en cada momento pienso que estará haciendo, si me extrañara, que abrí una cuenta en el juzgado donde le estoy depositando dinero todos los meses.

Este domingo pasare el día del padre sin mi hijo, y no pienso solo en mí, que será un día absolutamente triste, sino en él, cuando sus compañeros de jardín cuenten lo que hicieron con sus papas, o cuando le preparen un regalo en el jardín, y él no pueda dármelo.

Espero que cuando mi hijo pregunte por mí Ud. pueda explicarle que su mama pedía la suspensión de la comunicación, y mientras el expediente iba y venia, en el medio algún paro, o falta de firma, se pasaban los días, y papá que tanto te ama, decidió que seas feliz y dejar de estar peleando con tu mama, quien mientras pedía que no te viera, le seguía escribiendo como si nada pasada, eso si jamás le dijo si vos estabas bien o si lo extrañabas a papá.

Por ultimo, no se olvide Señora Jueza de decirle que lo amo, y que lo extraño mucho, pero que su papá no quiero que el sufra, y entiendo que hoy lo mejor es que deje yo de tirar de un brazo.

Atte. Un papá que ama a su hijo.

Norberto Duaip