MARINA SANTORO: El Estado es responsable de la muerte de indigentes

Otra vez, tenemos que lamentar la muerte de una persona en situación de calle. Y lo hacemos ante un estado que se encuentra ausente de todas las formas posibles.

Esta tarde, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola habló de la apertura de un parador, tal como lo había hecho el pasado 1º de mayo. Desde hace más un mes que estamos esperando que se habrá un nuevo sitio para las personas en situación de calle. Y desde hace más de 16 meses de gestión que esperamos qué haya más recursos, más equipos interdisciplinarios y un protocolo de actuación. Nada de esto ha sucedido y el problema se agravó cada vez más.

Como si fuera poco, tampoco han regulado la deuda con el Hogar Nazareth, dependiente de Cáritas y uno de los que brindan mayor asistencia. ¿Cómo se explica todo esto?

Entendemos que esta gestión está ausente y que no hay preocupación real para resolver el tema de fondo, sino que los anuncios se hacen después de los desenlaces trágicos (como fue hoy el fallecimiento de Cristian “Bin Laden”).

Subrayamos ante todo , que la culpa jamás es de las víctimas. Lejos de eso, desde el Frente Para la Victoria, también repudiamos el discurso estigmatizante sobre las personas que atraviesan esta situación sin otro remedio. La marginalidad conlleva a bibliografías de vida complejas, psiquiátricas o de patalogías cruzadas. Dejemos de echarle la culpa a ellos y de sostener que no quieren salir de la calle y que no aceptan asistencia.

No permitamos lo que ya pasó con la muerte de Juan Pablo, el pasado junio de 2016, cuando aseguraron que “Ramos había agredido a algunas personas y que no se podían permitir desmanes”. No dejemos que nuevamente se estigmatice y se culpe a la víctima, al asegurar hoy que Cristian “era alcohólico” y que “dicha condición desencadenó su muerte”.

Debemos entender y clarificar: la gente en situación de calle muere por la ausencia del Estado . Es éste el único responsable .

Marina Santoro

Concejal del Frente Para la Victoria – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de General Pueyrredon