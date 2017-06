Marcelo Fernández: “El tránsito es un caos, lo mismo que el gobierno de Arroyo”

En relación al anuncio realizado por el intendente Carlos Arroyo sobre la utilización de las cámaras del Centro de Monitoreo para que inspectores de Tránsito realicen multas, contradiciendo lo que había afirmado el secretario de gobierno y el Director de Tránsito días atrás- el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández señaló que “el tránsito es un caos, lo mismo que el gobierno de Arroyo que todavía no pudo armar equipos en áreas importantes ni dar respuestas a los vecinos”

“Lo que necesitamos son políticas serias, no respuestas espasmódicas que no se corresponden con la realidad. Menos si implica resentir la prevención del delito tal como sucedió con los agentes de la policía local. No puede ser que los funcionarios digan una cosa y el intendente otra, eso genera intranquilidad en la comunidad”, afirmó.

Además, consideró que “la utilización del COM no es la respuesta al problema que tiene Mar del Plata”. “Se necesitan controles efectivos de tránsito y mayor prevención. Sin embargo eso no ocurre. La decisión de poner al Centro de Monitoreo al servicio del transito es una respuesta espasmódica”, continúo.

Por último, Marcelo Fernández de Acción Marplatense consideró que “el intendente Arroyo ya nos tiene acostumbrados a este tipo de respuestas que no están basadas en la realidad. Las decisiones ante temas tan importantes para nuestros vecinos tienen que estar fundamentadas en estudios concretos, que permitan soluciones efectivas y a largo plazo, a quince meses de gobierno no se puede seguir improvisando, menos cuando hay vidas de por medio”.