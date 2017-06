Se manifestarán hoy contra del Juicio abreviado de Lalo Ramos y la corrupción judicial

En el marco de la causa que se le sigue a Eduardo“Lalo” Ramos por haber ocasionado un accidente automovilístico que dejó a Thiago Joel Franco, gravemente herido y con secuelas irreversibles, este miércoles los familiares del menor se movilizarán en las puertas de tribunales “para denunciar esta corrupción existente en el ámbito judicial”.

En tal sentido, la mamá de Thiago, Rocío Dusek, expresó a “el Retrato…” que la movilización “es una iniciativa que tomaron amigos y familiares, porque no estamos de acuerdo con el acuerdo de juicio abreviado del fiscal Cistoldi” y añadió que también participaran de la manifestación familiares de víctimas de siniestros viales de la ciudad “que están disconformes con la actuación del fiscal de la Fiscalía 11”.

A su vez, Rocío remarcó que no sabe si va a poder estar presente en la movilización por un tema de salud con su hijo, que tuvo que viajar a Buenos Aires, pero aseguró que “se van a hacer escuchar familiares y amigos. Van a manifestar que estamos opuestos al acuerdo de juicio abreviado”.

“Este miercoles se homologaría el acuerdo que presentó el fiscal, junto con la defensa de Lalo Ramos”, sostuvo la mamá del menor y agregó que “jamás” les consultaron sobre el acuerdo y que se enteraron del mismo, a través de una notificación. “La verdad que es totalmente vergonzoso lo que hicieron”, apuntó.

Asimismo, resaltó que “la defensa de Ramos y el amigo de él, Juan Aicega, que no tiene nada que con la causa de mi hijo, se reunieron con el fiscal y es una falta de respeto total lo que hicieron” a la vez que aclaró que en el acuerdo firmaron “dos años de prisión de suspenso, por lo que sería excarcelable, 4 años de inhabilitación para poder manejar (que ya cumplió 3 años de eso) y ofrecieron 200 mil pesos, que nosotros rechazamos”.

“Nosotros queremos que se haga justicia a través de un juicio oral y público y no de un juicio abreviado, en el cual la condena es mínima y encima excarcelable”, comentó la mamá de Thiago Franco a “el Retrato…”

Además, con respecto a la movilización indicó: “Nos provoca mucha indignación a todos. Por eso, familiares y amigos decidieron salir, dar a conocer y hacer escuchar el pedido de justicia para Thiago”.

Por otra parte, en caso de que se homologue el acuerdo, aseguró: “No podemos lamentablemente oponernos, sino que lo acuerdo el fiscal y la defensa del imputado. El artículo 402 dice que el particular damnificado no puedo oponerse o apelar la decisión del fiscal en ese sentido”.

“Nos ataron de pie y manos, por eso familiares y amigos salen a la calle a movilizarse y a pedir justicia por mi hijo”, señaló Rocío a “el Retrato…” y cuestionó el encuentro que tuvieron la fiscalía, la defensa y el imputado, junto con el concejal del PRO, Juan Aicega.