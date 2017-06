“Lalo” Ramos se salvó de ir preso y acordó una pena de dos años en suspenso

Eduardo “Lalo” Ramos junto a su abogado y la fiscalía presentaron este miércoles ante el Juzgado Correccional N° 4, a cargo del juez Pedro Hooft, un acuerdo de juicio abreviado que le estipula una pena de dos años y medio de prisión en suspenso al ex piloto de turismo carretera. En ese marco, el fiscal Pablo Cistoldi manifestó: “No digo que sea un trámite, pero es muy difícil que el juez vaya a pedir una pena menor que la nuestra”.

En tal sentido, el fiscal a cargo de la Fiscalía N° 11 explicó que en la audiencia “se rectificó un acuerdo de juicio abreviado por una pena de 2 años de prisión en suspenso, la cual es bastante cercana al máximo que permite la ley que parte de una multa de 3 mil pesos a 3 años de prisión”.

Y añadió que también se impusieron reglas de conducta al encausado “como la constitución de un domicilio, patronato, un curso de manejo intensivo, la realización de un taller de reflexión acerca del valor de la vida humana y una consulta psicológica para evaluar si depende de alguna sustancia, supuesto en el cual se dará un tratamiento”.

En ese contexto, consideró que, dentro del marco que ofrece la ley, “es una buena respuesta, es una condena” y aclaró que “la defensa del imputado renunció a todo tipo de recursos contra la eventual sentencia, con lo cual hay una etapa que se cierra, pero hay que tener presente que esto no cierra la situación de una familia, son cosas que la justicia penal no va a poder solucionar”.

Pese a lo anterior, comentó que la justicia penal “sí puede llegar a hacer un aporte, porque a raíz de esto se pueden dar por probados determinados hechos y la justicia civil está obligada a tenerlos por probados: lo que el juez penal considera como probado, el juez civil lo tiene que tener por probado”.”.

Asimismo, se refirió al acuerdo de juicio abreviado en sí y detalló que “uno de los elementos a tener en cuenta para firmar este acuerdo es la duración del proceso. Si vamos a juicio oral la fiscalía pierde el control de los plazos y queda todo a resultas de la sentencia firme que puede llevar años” y remarcó: “En esto hay una especie de cálculo que hacemos desde una perspectiva lo más realista posible de decir: qué riesgos tenemos para una cosa y qué beneficios tenemos”.

El fiscal reparó en que desde otra perspectiva “hay que pensar la situación de las víctimas es totalmente distinta” y comentó que “hubo un hecho grave que genera una victimización a largo plazo, la familia queda atada a la salud de Thiago y esto después de que termine la sentencia y la pena sigue para la vida de ellos”.

“Y hay otra cosa que tiene que ver con el hecho del momento de ver a su hijo prácticamente muerto y eso no se le va a borrar a la mamá, ninguna sentencia ni condena lo va a poder hacer. Nos corresponde absolutamente a todos como sociedad estar cerca de las víctimas”, sostuvo.

Por otro lado, respecto a los pasos a seguir en torno al proceso de juicio abreviado y de que finalmente el juez Pedro Hooft homologue el acuerdo, el fiscal entendió: “No digo que sea un trámite, pero es muy difícil que el juez vaya a pedir una pena menor que la nuestra”.

Inhabilitación para conducir por 4 años

En relación a otro de los puntos estipulados en el acuerdo, según el cual Ramos no podrá conducir por cuatro años, el fiscal remarcó que el ex piloto de TC “entregó su licencia” y aclaró: “Muchas veces discutimos judicialmente por un lado y por otro, discutimos para encontrar soluciones razonables. Se entregó la licencia y a partir de la sentencia, que el defensor ya adelantó que no apelará, tiene una inhabilitación para conducir que es el máximo por ley: cuatro años”.

Monto de dinero estipulado

Además, ante la pregunta de “el Retrato…” Cistoldi se refirió al monto de dinero fijado en el acuerdo como reparación “hay un juicio civil por un lado y hubo algunas reuniones entre el abogado de Ramos y la familia, pero ninguna llegó a buen puerto. Uno no puede andar pensando como fiscal cual es la estrategia de cada parte”.

“A nosotros nos interesa desde el punto de vista penal que se aplique una condena, una sanción”, sostuvo el fiscal y añadió que no tuvieron una base clara sobre cuál es la necesidad mensual que tiene el tratamiento del menor.

“Quizás al particular damnificado no le conviene aceptar esa reparación. Hay que trabajar bien la prueba pericial en este tipo de hechos y ver qué tipo de incapacidad de por vida puede presentar Thiago”, sostuvo.

La labor de la Fiscalía en la causa

El fiscal se refirió a que “hubo una audiencia en 2015, donde el particular damnificado dijo que aceptaba un juicio abreviado y quedó asentado en el acta” y aseguró: “Tenemos una visión de escuchar y acompañar a la víctima. Aunque no estuviéramos de acuerdo buscamos se le dé la misma capacidad de argumentar y fundamental que a nosotros, porque la ley los pone en un lugar secundario”.

En ese contexto, Cistoldi destacó la labor del Ministerio Público Fiscal en la causa y recordó que la Fiscalía se había opuesto a que se firma una suspensión de juicio a prueba, la defensa de Ramos apeló esa decisión y finalmente, la Cámara consideró que Ramos, a partir del delito que se le imputa -lesiones culposas agravadas-, estaba en condiciones de acceder al beneficio destinado a aquellos acusados de delitos leves, por la cual se impone al imputado que cumpla tareas sociales y otras conductas estipuladas.

Después de esto, la Fiscalía General decidió recurrir en Casación al no estar de acuerdo con las críticas expuestas por la Cámara al dictamen del fiscal de la causa. Por lo que, en agosto de 2016 Casación decidió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y confirmó que Ramos deberá ser juzgado en un proceso oral.

Finalmente, el último paso que dio la defensa fue acudir a la Suprema Corte mediante recursos extraordinarios para evitar el juicio oral, y luego esos recursos fueron declarados inadmisibles por lo que quedó confirmada la resolución inicial de Hooft. “Si la Fiscalía General no hubiera recurrido la causa hubiera terminado en una probation”, aseguró Cistoldi.

La presencia del concejal Juan Aicega

“el Retrato…” tuvo acceso al acta donde se dejó constancia sobre los motivos de la presencia del doctor Juan Aicega (actual concejal del PRO) y en tal sentido se indicó que “el 17- 5 el doctor Orsini manifestó que sería buena la presencia del Dr. Aicega con quien ya había mantenido tres entrevistas privadas anteriores por considerarlo un mejor interlocutor, y que al momento de celebrarse la audiencia del 31-5 y a preguntas de la Sra. Dusek respecto de por qué Aicega había participado de la audiencia, el Dr. Orsini manifiesta que en la generalidad de los datos tiene memoria que el dicente, y que recuerda los hechos con más precisión, actuando en pleno conocimiento de la dicente”