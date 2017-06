La madre de Lucía Bernaola se reúne con los fiscales que investigan su muerte

Después del accidente automovilístico ocurrido en la costa de la ciudad que terminó con la vida de la joven de 14 años, Lucía Bernaola, Verónica Borelli, la mamá de la menor, se entrevistó con “el Retrato…” y adelantó que este miércoles se reunirá con los fiscales que intervienen en la causa que se le sigue a Federico Sasso, acusado del homicidio de su hija.

“Pedí una audiencia con los fiscales porque hasta el día de hoy no les conozco la cara y si la lucha la hago desde mi persona y con los medios, quiero saber quién va a estar a cargo de pelear por el caso de Lucía”, sostuvo la mamá de Lucía Bernaola.

En tal sentido, Verónica Borelli indicó: “Conmigo la Fiscalía no se ha portado mal, más que cosas que se les pueden haber pasado y no son tan graves, por ahora” y agregó que, de todos modos, se harán presentes en la manifestación que llevarán adelante el próximo miércoles en las puertas de Tribunales los familiares de Thiago Joel Franco, el menor que resultó gravemente herido, en el siniestro vial ocurrido en la ruta 226 que protagonizó el piloto Eduardo “Lalo” Ramos.

Asimismo, afirmó que Federico Sasso sigue detenido en una comisaría de la ciudad de Balcarce. “Estoy indignada con ese tema. Un asesino así debería estar en la cárcel, no en una comisaría, pero tengo que estar más fuerte para otras cosas”, apuntó.

“Quiero luchar porque se lo condene por el delito de homicidio cometido con dolo eventual a Federico Sasso”, aseguró Verónica y aclaró que este miércoles irá a la audiencia con el fiscal solo con su otra hija de 16 años: “Tengo la necesidad de decirle lo que siento, como mamá de Lucía y ciudadana, el abogado en esto no tiene nada que ver. Fue cosa mía”.

A su vez, afirmó: “No voy a pelear ni echar en cara cosas, porque por ahora no tengo nada que decir. Sé que hay mucha gente que no está en conformidad con estos fiscales, por casos anteriores a los de Lucía, pero voy a decirles un montón de cosas del corazón, desde el alma. Lo necesito, porque ellos son quienes van a manejar la causa de Lucía”.

Por último, resaltó que cree “estar dejando la causa en buenas manos” y que tiene que tener fe en eso. “Tengo fe en que voy a tener la justicia que le corresponde a Lucía y también tengo la fe en estos fiscales, quiero tenerla, porque escucho todos los casos anteriores y no lo puedo creer”, sostuvo.

“Una de mis preguntas en la cara va a ser ¿Por qué tantas cagadas con chicos asesinados o accidentados? ¿No son humanos, no tienen hijos o nietos? Nosotros en vez de estar pasando por el dolor, tenemos que estar más fuertes que nunca peleando para que haya algo de justicia. Tengo que sacar fuerzas y pelear contra las leyes”, remarcó.

Y agregó que desde la muerte de Lucía ya no ve más nada “con claridad”, a la vez que aclaró a “el Retrato…” : “Sigo pasándole la orden a mi cabeza, porque tengo que estar positiva, con fuerzas”.