Habitantes del asentamiento ratificaron que no se van a ir porque no hicieron nada malo

El vicepresidente de la asociación vecinal del barrio 9 de Julio, Carlos Vasta (FOTO), estuvo presente en el lugar del conflicto desde la noche del sábado, cuando llegaron alertados por las mamás del asentamiento de Necochea y Nasser. Según él, el aporte que pueden brindar es “acompañar y contener”.

“Nosotros intervenimos con lo que pudimos, nos llevamos a algunos chicos, que vienen a la escuelita de fútbol, la noche del sábado y los trajimos al otro día”, cuenta Carlos que se acercó a lo que quedó de la vivienda de Gladys con pañales para los chiquitos.

“Decidimos actuar para dar a conocer la situación porque esto era una batalla campal y para que intervinieran los agentes del Estado, ahora no hay mucho que podamos hacer más que colaborar con alimentos y pañales”.

Por otro lado, dijo que desde la sociedad de fomento tuvieron una co nversación con Vilma Baragiola, Secretaria de Desarrollo Social, que les dijo que “después de que tuviera un diálogo con la jueza de menores iba a ver la posibilidad de ofrecerle a la gente otro lugar para vivir porque el contrato social en este barrio está roto”, agregó Basta.

Asimismo, Gladys, que vive en el asentamiento dijo al respecto “que nos traigan la orden de desalojo, nos vamos a ir con la frente bien alta, porque no tenemos nada que esconder”. Sentada entre las pocas cosas que le quedaron, en una vivienda sin techo ni puerta ni muebles, ni servicios, Gladys asegura “que una manzana esté podrida no significa que todos lo estemos, pero nadie nos da bola a nosotros”.

En lo que tiene que ver con el conflicto vecinal específicamente, dijo que “les molesta todo; los carros, los caballos, la basura, pero nunca los vi colaborar con un contendor o un tacho para la cuadra”.

Preguntada por las acusaciones hacia ellos, asegura que “nosotros no somos policías ni jueces para decir quién es el culpable de qué cosa, que investiguen los que tengan que investigar, pero yo no me voy a ir a ningún lado porque no hice nada”.