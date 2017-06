Familiares de Thiago: “La justicia de Mar del Plata no está respondiendo como tiene que responder”

Familiares y amigos de Thiago Joel, se manifestaron en el mediodía de este miércoles en las puertas del palacio de Tribunales mientras en el séptimo piso, el ex piloto de TC presentaba el acuerdo de juicio abreviado ante el juez Pedro Hooft.

Con carteles, remeras y pancartas, familiares no sólo del pequeño de siete años que en 2014 fuera atropellado por Ramos, sino también de Lucía Bernaola, Eliana Nicuez y Martínez, entre otras víctimas de siniestros viales, que decidieron acercarse para exigirle a la justicia otro tratamiento ante los accidentes de tránsito y repudiar el pedido por parte del imputado.

“Avances no hay ninguno, son todos retrocesos” dijo Facundo Cufré, amigo de la familia de Thiago, “vemos que nada es transparente, que la justicia de Mar del Plata no está respondiendo como tiene que responder”, dijo indignado.

“Es todo oscuro, a nosotros no nos apoya nadie más que nuestros familiares, a Rocío (mamá de Thiago) le pusieron una cláusula y no puede salir en los medios siquiera, entonces, ¿cómo lucha uno por su hijo? Thiago no tiene ni diez añitos y este señor le robó la vida”.

Por otro lado, se refirió al pedido de Eduardo Lalo Ramos de mantener un juicio abreviado, presentado ante el juez Pedro Hooft, quien ahora tendrá cinco días para convalidarlo. “Desde un primer momento pedimos un juicio oral, parece que su pedido fue una orden para la justicia”.

Agregó que, de convalidarlo el juez, “a nosotros nos limita, no podríamos entrar a acompañar a Rocío y Enzo en el proceso, por ejemplo, es una injusticia. No me caben dudas que tal vez en un año lo veamos (a Ramos) paseando en verano por la ciudad. Eso no es justo”.

“¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado al volante? yo hubiera quedado preso desde el momento cero, porque yo no tengo contactos, no soy un acomodado político, no soy un Materia, no soy nadie. Yo hubiera quedado preso, este hombre no”, finalizó Facundo.