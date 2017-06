El Cuerpo de Guardaparques liberaron al águila que fue hallada en el microcentro

El Cuerpo de Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) liberó al ejemplar de águila mora que había sido avistado por vecinos sobre una estatua ubicada a dos metros de altura, en la esquina de Santiago del Estero y Rivadavia, en el microcentro de la ciudad. Tras ser puesta en observación por los especialistas y constatar que no presentaba ningún daño en su cuerpo el águila fue dada en libertad en la zona de Sierra de los Padres.

Según explicaron desde el Ente que preside Eduardo Leitao, se trata de “un águila mora juvenil que suponemos que está empezando a volar ahora porque no tiene mucha destreza”. “Nos acercamos al lugar tras una denuncia recibida por Defensa Civil y evaluamos al animal, como podía volar bien no lo agarramos; al día siguiente, se metió en un intento de vuelo dentro de un garaje y quedó atrapada porque no tenía lugar para carretear y agarrar vuelo”, explicaron.

De todos modos, desde Guardaparques quisieron llevar tranquilidad a la población dado que “ningún animal salvaje se acerca a la gente”. En este caso, “es probable que haya sido un pichón que nació en la ciudad dada la abundancia de alimento”, dijeron.

Respecto a la edad del animal, los expertos indicaron que “si bien tiene un tamaño ya adulto, el plumaje aún no está completo, ya que posee diferentes fases, y en este momento está en una fase oscura que luego se torna mucho más clara. La particularidad de estos ejemplares es que se le forma un escudo en el pecho y todo el vientre es blanco o claro, por lo que también se la conoce como ´águila escudada´”.

El águila mora (Geranoaetus melanoleucus) habita en toda la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Es más común que vivan en zonas cordilleranos y de monte, por lo que en Mar del Plata se avistan en Sierra de los Padres y también en Chapadmalal. No obstante, hoy por hoy se pueden ver en distintos puntos de la ciudad.