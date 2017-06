Cistoldi: “Me toca defender a gente que un día se indigna y al otro día comete un delito”

Después de las repercusiones por el acuerdo de juicio abreviado presentado ante el juez a cargo del Juzgado Correccional N°4, Eduardo Hooft, en la causa que se le sigue a Eduardo Lalo Ramos como acusado del accidente automovilístico que dejó gravemente herido al menor Thiago Joel Franco, el fiscal Cistoldi en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “Me toca defender a mucha gente que un día se indigna y al otro día comete un delito”.

En tal sentido, ante la pregunta de “el Retrato…” se refirió a la pérdida de confianza que hay en la sociedad sobre la justicia “es importante que nos miremos todos como sociedad. A mí me toca defender a mucha gente que un día se indigna y al otro día comete un delito”.

“Nos han tocado casos de personas que un día son víctimas de un hecho que afecta a la familia y al otro día, aparecen imputados en un delito de tránsito también”,remarcó el fiscal a la vez que destacó que “la escasa toma de consciencia sobre los hechos, el caos de tránsito y la violación de normas de tránsito no es una excepción: no son 5 degenerados que no les importa nada, sino que son miles de millones de personas”.

Además, se refirió a los factores de tipo político y resaltó: “Me da un poco de indignación”. Cistoldi expresó que “no hay una toma de conciencia sobre qué es lo que se puede hacer. Hay un hecho razonable y se sale a hablar de bajar la edad de imputabilidad y demás. Pasan 6 meses y todos se olvidaron”.

“Insultando, denigrando y demás, no he visto que se solucionen problemas de la sociedad. Hay que poner compromiso y tiempo, aunque sea doloroso, pero si queremos vivir en una sociedad mejor, todos tenemos que poner algo”, sostuvo.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si sintió presión en la causa indicó: “La presión que siento es si me están diciendo algo y no lo entiendo, que no veo o no interpreto. El resto soy peleador. El Ministerio Público siempre quiso una condena”.

Por último, el fiscal se dirigió a la sociedad e hizo hincapié en que “es un hecho grave, terrible, que se ha publicitado: me parece que a los que miran o escuchan en este momento los tiene que ayudar a pensar, más allá del acuerdo de pena de una persona concreta, pensar si esa persona es la única que pone en peligro la vida de los demás, si el que ve la televisión no la pone en peligro también, si no le está dando el auto a un hijo para poner en peligro otras vidas”.

En referencia a lo anterior, resaltó: “Si a nosotros este tipo de noticias nos sirve para decir que alguien es un demonio y seguir con nuestra vida como estamos, las calles van a seguir siendo un infierno, una selva. Este tipo de casos que tienen publicidad nos sirven para pensar cómo somos como sociedad”.