Morro clara y sincera : “Nunca me atrevería a ocupar la intendencia de Mar del Plata”

De cara a las elecciones de octubre, la Secretaria General del Sindicato de Empleados Gastronómicos y presidenta del partido Tercera Posición, Mercedes Morro, en su charla con “el Retrato…” aseguró que sigue “trabajando junto a Sergio Massa con la firme convicción que es la mejor opción”. A su vez, descartó la celebración de internas dentro del partido y anticipó que “todavía no hay decidido un candidato a intendente”.

“Sigo trabajando junto a Sergio Massa con la firme convicción que es la mejor opción, porque es el dirigente político que más me gusta y a quién veo más claro con energías, con fuerza, con capacidad, con el mejor equipo de economía y con proyectos de futuro”, sostuvo Mercedes Morro a “el Retrato…”

Asimismo, indicó que “sea candidata o no” va a seguir apoyando al representante del Frente Renovador y remarcó que dentro del partido Tercera Posición, que a nivel nacional lidera Graciela Camaño, van con Ariel Ciano, Cristian Azcona, Juan Curuchet, Pablo Farías y “después Sergio Massa decidirá quienes son el resto de los candidatos que lo integrarán”.

Negó tener intenciones de ejercer la conducción de la ciudad. “Yo nunca me atrevería a ocupar la intendencia de Mar del Plata”, aseguró Morro y agregó que va a apoyar al candidato de su partido que “será Ariel Ciano, Juan Curuchet o Cristian Azcona, todavía no hay decidido un candidato a intendente”.

En relación a lo anterior, comentó que “cualquiera de los tres es absolutamente potable y capaz de desarrollar su cargo, asique se trabajará mucho para eso” y remarcó: “Nunca se me ocurriría ocupar la intendencia, porque hay que tener mucho conocimiento de la ciudad, soy una persona grande y no me siento capaz para hacerlo, no es una labor fácil”.

“Jamás esperé un desgobierno total como el que está teniendo el intendente”

Por último, cuestionó la actual gestión de Carlos Fernando Arroyo: “A él como persona le tengo un profundo respeto, pero no sé qué le pasa, parece que lo hipnotizaron y está en la Municipalidad sin tomar decisiones”.

“Jamás esperé un desgobierno total como el que está teniendo el intendente. La ciudad está parada, no hay obras, estamos encabezando la lista de ciudades desempleadas, los asfaltos en Mar del Plata son un desastre, el Hospital Interzonal hay falta de insumos y de higiene, las escuelas no tienen elementos y tienen grandes problemas edilicios, etcétera”, apuntó.

Y añadió que “hay una preocupación general. Los políticos primero deberían ocuparse de los problemas de la ciudad y no de la campaña o en crecer en lo personal políticamente”.