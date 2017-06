Mercedes Morro : 35 años trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores gastronómicos

Mercedes Morro lleva casi 35 años en el mundo sindical de los gastronómicos y hace 12 años se desempeña como Secretaria Gremial. Comenzó su carrera como camarera de un reconocido restaurante marplatense, supo marcar una trayectoria dentro del gremio e inmiscuirse en la vida política de la ciudad hasta llegar a presidir a nivel local el partido “Tercera Posición”.

“Comencé en 1973, junto con Roberto Ferrari y José Luis Pérez, quienes me fueron a buscar para ser delegada del establecimiento, cumplí ese rol por mucho tiempo, hasta que una vez creada la democracia me invitaron a integrar la lista celeste y acepté”, recordó Morro y a la vez, remarcó que comenzó como Pro Secretaria Gremial y después por la renuncia de otro integrante, ocupó la Secretaría Gremial por 8 años.

En relación a la Secretaría Gremial, señaló que fue la que más disfrutó. “Fue una época muy buena, donde teníamos esas urgencias, había trabajo, mucha más movilidad con temporadas fuertes”, resaltó y acotó que después hubo elecciones y le dijeron que “no podía estar la Secretaría más combativa en manos de una mujer”.

“Acepté la secretaría que me propusieron y la dejé con mucha tristeza”, sostuvo la dirigente, a la vez que detalló que a los 17 años comenzó a vincularse al mundo gastronómico. “Me inicié trabajando en el Restaurante Montecatini, donde trabajé 20 años como camarera y fui pasando por diferentes cargos ahí dentro hasta que llegué a ser Jefa de Personal”, aclaró.

Asimismo, manifestó: “Como hija de peronista, que siempre defendió los derechos de los trabajadores, que hablaba de las revoluciones y demás, me terminé viniendo al sindicato” y recordó una anécdota: “Me eligen delegada y estuve un tiempo con los dos cargos, hasta que me di cuenta que no se podían mezclar. No podía dar órdenes por un lado y defender los derechos por otros”.

“Renuncié a la jefatura de personal y acepté el cargo de delegada, que después terminó en un cargo sindical”, resaltó Morro a “el Retrato…” que hace 12 años se desempeña como Secretaria General del Sindicato de Gastronómicos.

“La Secretaría Gremial la tomé con mucho miedo al principio, porque no me sentía capaz de dirigir un sindicato, pero con la ayuda de asesores y con la Comisión Ejecutiva, pude llevar adelante el cargo”, aseguró, a la vez que resaltó que lograron “que hoy sea un sindicato respetado, con muchas obras hechas y generando mucho compromiso con el afiliado”.

Por otra parte, se refirió a los logros alcanzados en el gremio y ejemplificó “se proveyó de guardapolvos, útiles a los afiliados al sindicato, se mejoró la fiesta del día del niño, se comenzó a hacer la fiesta de gastronómicos, a hacer turismo social, viajes a diferentes puntos del país, se hizo el predio de Feliz U. Camet, entre otros”.