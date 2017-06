Gustavo Santaolalla “Desandando el Camino” en Mar del Plata

Gustavo Santaolalla, uno de los músicos y productores argentinos más importantes del mundo, llega a Mar del Plata junto a su nueva banda en el marco de la gira “Desandando el Camino”.

El ganador de Oscars, Grammys y productor de algunos de los artistas más relevantes y populares de la música alternativa de Latinoamérica.

realizará una única función este martes a las 21 en el Teatro Radio City del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, San Luis 1750.

El concierto abarcará gran parte de su inmensa carrera musical. Desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por sus bandas de sonido de películas, discos solista y la música del videogame The Last Of Us.

El grupo estará integrado por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo Gonzalez y Andrés Beeuwsaert.

Con esta propuesta, que comenzó en el Teatro Colón de Buenos Aires en diciembre de año pasado, recorrerá Argentina y Latinoamérica.