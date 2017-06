ALFREDO CONFORTI: Carta abierta al Intendente Insaurralde

Se que no me vas a leer -porque no te tengo como Amigo en mis contactos…- pero igual dejame sacar la bronca que tengo dentro.

Sos el Intendente de Lomas de Zamora, un Municipio del Conurbano bonaerense con sectores de mucha pobreza estructural, donde la gente sufre la falta de agua, de cloacas, de luz, de gas, de calles embarradas y sobre todo sufre de inseguridad… .

En ese contexto triste donde la gente tiene necesidades insatisfechas se une que muchas de esas personas tampoco logran educarse, ni educan a sus hijos como corresponde y entran en un círculo nefasto de dependencia de los poderes de turno, ya que no consiguen trabajo y piden la ayuda del Estado, a través de un plan de asistencialismo, en este caso del Intendente de turno…, o sea, vos.

Así es que cuando vienen las elecciones tenes a toda esa gente rehén de tu ayuda y así conseguis muchos de los votos de la gente más humilde, que muchas veces por miedo a quedarse sin esa ayuda se calla y no protesta.

¿Sabés una cosa Insaurralde? Esa es la única explicación que le encuentro a la verguenza que me produce como Argentino el tener que escucharte decir que ¡¡TE VAS A VIVIR A PUERTO MADERO POR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN LOMAS DE ZAMORA!!.

Sí, sos un caradura, que tiene la suerte de que el Pueblo es manso…., porque yo no te tolero como Intendente de la Democracia, porque no te importa la gente, ni el pibito de tres años que mataron por la espalda en tu ciudad; asi defraudas a los que confiaron en vos y a los que no protestan por miedo a perder la ayuda social.

Y no me importa que seas del Frente para la Victoria…, me da lo mismo, porque turros como vos hay en todos los Partidos, pero vos te pasaste de largo, sos un impresentable flaco.

Ojalá algún día la gente te lo haga ver en las urnas y en la calle. Eso sí, te van a tener que ir a putear a las cuidadas, limpias y custodiadas calles de Madero Center…. .

Ing. Agr. H. Alfredo Conforti